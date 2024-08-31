ريال سوسيداد يتعاقد مع أكرد



مدريد (رويترز)

تعاقد ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مع المدافع المغربي نايف أكرد لمدة موسم، على سبيل الإعارة، قادماً من وستهام يونايتد الإنجليزي.

وأعلن ريال سوسيداد في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع وستهام، واللاعب المغربي على إتمام الصفقة، وذلك قبل لحظات من نهاية فترة الانتقالات.

ولعب أكرد، الذي كان ضمن تشكيلة المغرب التي حصلت على المركز الرابع في كأس العالم 2022، 58 مباراة بقميص وستهام منذ انضمامه له في عام 2022 قادماً من ستاد رين الفرنسي.

وحقق أكرد لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع وستهام في موسم 2022-2023، بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي في النهائي.