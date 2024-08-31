زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!



نيويورك (د ب أ)



تماسك الألماني ألكسندر زفيريف بقوة في مباراته بالدور الثالث ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، رغم معرفته بخروج النجمين نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز.

وكان من الممكن أن يلتقي زفيريف مع ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في الدور قبل النهائي، لكن الطريق أصبح أكثر سهولة في الوقت الحالي أمام اللاعب الألماني الذي يسعى وراء لقبه الأول في البطولات الكبرى.

وتغلب زفيريف «27 عاماً» على نظيره الأرجنتيني توماس إتشيفيري بنتيجة 5-7 و7-5 و6 -1 و6-3، في مباراة انتهت بعد منتصف ليل السبت.

وقال زفيريف المصنف الرابع عالمياً، إنه تابع على الشاشة خروج ديوكوفيتش من البطولة، بعد الخسارة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين.

وأضاف اللاعب الألماني «أن تعرف بخروج ديوكوفيتش من مساري في البطولة، فهو أمر مزعج نسبياً، لأنه نجم كبير، ويتعين علي التركيز على نفسي، لأنه بإمكان أي لاعب أن يقدم أداءً رائعاً في البطولة الكبرى، والأهم من ذلك يجب أن أقدم أفضل ما لدي في مبارياتي».

وكان الفوز على إيتشيفيري هو رقم 100 له في البطولات الكبرى، مما جعله أول لاعب مولود بعد عام 1990 يحقق هذا الإنجاز.

وسيلعب زفيريف في الدور الرابع ضد الأميركي غير المصنف براندون ناكاشيما، الذي فاز على الإيطالي لورينزو موسيتي الذي سبق له الفوز على زفيريف الحائز على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 قبل أسابيع قليلة في أولمبياد باريس.