وفاة مغن بعد سقوطه خلال حفل مباشر

توفي مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب أثناء أدائه خلال حفل مباشر بعد أن تعرض لحالة طبية طارئة، حسبما أعلنت عائلته ومدير أعماله اليوم السبت.

وأثارت وفاة الفنان، البالغ من العمر 53 عاما، موجة من الحزن في عالم الهيب هوب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن سكوب انهار على خشبة المسرح في "هامدن تاون سنتر بارك" بولاية كونيتيكت، ونقل إلى المستشفى حيث لم يتمكن الأطباء من إنعاشه.

ويبدو أن الطاقم الطبي حاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بينما كان الفنان لا يزال على المسرح، وفقًا لمقطع فيديو للحادث حصل عليه موقع أخبار المشاهير TMZ. ثم أخرج من الحفل على نقالة.

وكتبت عائلته، في منشور على حسابه على إنستغرام: "بحزن عميق وقلوب مثقلة للغاية، نعلن نبأ وفاة الأسطوري والمبدع فاتمان سكوب".

وكتبوا: "جعلتنا موسيقاه نرقص ونحتضن الحياة بإيجابية".

وأكد بيرش مايكل، مدير أعمال سكوب، وفاته على موقع فيسبوك، حيث كتب: "سكوب، أنا أحبك. شكرًا جزيلاً لك على كل ما قدمته لي".

كتبت ميسي إليوت نجمة "الهيب هوب"، على موقع X، أن "صوت سكوب وطاقته ساهما في العديد من الأغاني التي جعلت الناس يشعرون بالسعادة ويرغبون في الرقص لأكثر من عقدين من الزمن. تأثيرك هائل ولن يُنسى أبدًا".

نشرت مقدمة البرامج الإذاعية شيلي ويد صورة لها مع سكوب، وكتبت: "نفقد الكثير من أساطير الهيب هوب لدينا في وقت مبكر جدًا. ابق بأمان، سكوب".