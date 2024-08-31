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العطاء.. نهج إماراتي

العطاء.. نهج إماراتي
1 سبتمبر 2024 00:01

عطاء الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانب الشعوب الشقيقة والصديقة، وقت الأزمات والشدائد، نهج ثابت يعكس قيم الدولة الراسخة بشأن الدعم غير المشروط للبشرية للحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار. لذا، فالإمارات دائماً -بتوجيهات القيادة الرشيدة - على أهبة الاستعداد للاستجابة لحاجة الدول الصديقة والشقيقة، والوقوف معها في الأزمات والنكبات، ومساعدتها، ومد يد العون لها.
وفي وقت تشيد فيه منظمات إغاثية أممية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، ترسل الإمارات خلال ساعات، وبتوجيهات من سموه، عدداً من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القردة، استجابة للجهود التي تبذلها هذه الدول لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس.
مبادرات الإمارات في مجال الإغاثة الإنسانية واستجابتها المباشرة والسريعة لحالات الطوارئ، تعكس القيم الإنسانية التي تحرص عليها دولتنا في إطار سعيها الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم، وتجسِّد الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لتعزيز العمل الإنساني والصحي على المستوى العالمي.

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