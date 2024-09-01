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شفيونتيك ضد «الكسر»!

شفيونتيك ضد «الكسر»!
1 سبتمبر 2024 09:43

 
نيويورك (رويترز)

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فازت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم بسهولة 6-4 و6-2، على أنستاسيا بافليوتشينكوفا، بعد أداء قريب من المثالية، لتتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة أميركا المفتوحة للتنس للعام الرابع على التوالي.
ولم تتعرض بطلة عام 2022 إلى أي كسر لإرسالها، وارتكبت القليل من الأخطاء، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب آرثر آش، ولوحت بقبضتها في الهواء، بعدما لعبت منافستها ضربة تجاوزت الخط الخلفي في نقطة حسم المباراة.
وتلعب شفيونتيك في دور الستة عشر أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا.
وقالت شفيونتيك «أردت فقط التركيز على نفسي نوعا ما، إنها بالتأكيد لاعبة عظيمة، وهي قوية حقاً، لذلك يجب أن تكون مستعداً لضرباتها الأولى، لأنها تكون سريعة للغاية».
وساعدت بافليوتشينكوفا منافساتها الفائزة برولان جاروس ثلاث مرات على كسر إرسالها في أول شوط بالمباراة بعد خطأين سهلين في آخر نقطتين، وفازت شفيونتيك بإرسالها في الشوط العاشر دون أن تفقد أي نقطة.
واستغلت شفيونتيك ذلك الزخم في المجموعة الثانية وخسرت ثلاث نقاط فقط من إرسالها الأول وارتكبت خطأ سهلاً واحداً فقط، وكسرت إرسال بافليوتشينكوفا في الشوطين الثالث والخامس.

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