سوريا تختار 23 لاعباً لمباراتي موريشيوس والهند



دمشق (أ ف ب)



اختار خوسيه لانا، المدرب الإسباني الجديد لمنتخب سوريا لكرة القدم، قائمة من 23 لاعباً للمباراتين الوديتين الدوليتين المقررتين ضد موريشيوس والهند في مدينة حيدر آباد الهندية 6 و9 سبتمبر على التوالي.

وضمت القائمة 23 لاعباً، بينهم 19 محترفاً في أندية آسيوية وأوروبية ومن أميركا اللاتينية، وهم: أحمد مدنية وأستييبان خليل وإلياس هدايا وثائر كروما وإيمليانو عقود وأيهم أوسو وعمرو ميداني وأحمد فقأ وخالد كردغلي ومحمد مرمور ومحمد عثمان والمار إبراهيم وتوج شمعون وداليهو أبراندست وعلاء الدالي ومحمد الحلاق ومصطفى عبداللطيف ومحمود مواس وبابلو صباغ.

وضمت تشكيلة لانا الأولى أربعة محليين أيضاً وهم علي الرينة ومؤيد عجان ومحمود الأسود ومؤيد خولي.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم تعاقد مؤخراً مع المدرب الإسباني في عقد يمتد لثلاث سنوات خلفاً للأرجنتيني هكتور كوبر.

وخلال تقديمه، وعد لانا بتغيير صورة الفريق نحو الأفضل، مشيراً إلى أن تشكيلة «نسور قاسيون» الجديدة ستُبنى على اللاعب الأفضل القادر على تمثيل المنتخب بالشكل الأمثل، لذلك سنبحث بدقة عن هذا اللاعب سواء المحلي أو المحترف في الخارج.

ووعد ابن الـ49 عاماً الجمهور السوري بالعمل الجاد، قائلاً «أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وسأعمل على اكتشاف المواهب من مختلف الأعمار خلال حقبتي التدريبية».

وفشل المنتخب السوري بالتأهّل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة بقيادة كوبر.

وفشلت سوريا في حسم تأهّل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية، ما يعني أنها ستخوض تصفيات البطولة الآسيوية التي تنطلق في 25 مارس 2025.

وأكد لانا أن كأس آسيا 2027 «هي الامتحان الأهم للمنتخب، وهوية اللاعبين تحددها أرض الملعب وسيكون للمباريات الودية دور مبدئي».