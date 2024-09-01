«أبيض الشباب» يتعادل مع قطر ودياً



أبوظبي (الاتحاد)



تعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، مع شقيقه القطري بهدف لمثله، في مباراته الودية الأولى التي أقيمت في معسكر زغرب.

وتقدم قطر في الشوط الأول من ضربة جزاء، قبل أن يسجل «أبيض الشباب» التعادل في الدقيقة 52، عن طريق عبيد سالم.

وأكد المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، أن التجربة أمام المنتخب القطري كانت إيجابية، حيث قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً، وطبقوا ما مطلوب منهم، مشيراً إلى أن هذه التجارب تسهم في زيادة التجانس بين اللاعبين، خاصة أن التصفيات باتت قريبة.

ويستعد منتخبنا لخوض تجربته الودية الثانية 7 سبتمبر الجاري أمام نظيره منتخب بولندا.

الجدير بالذكر أن «أبيض الشباب» يقيم حالياً معسكره في كرواتيا، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة هذا الشهر في الكويت.