هايدنهايم على قمة «البوندسليجا» برباعية



برلين (أ ف ب)



اعتلى هايدنهايم صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه أوجسبورج 4-0 ضمن المرحلة الثانية.

وفرض بول فانر ابن الـ 18 عاماً، والذي يلعب بالإعارة، قادماً من بايرن ميونيخ نفسه نجماً للمباراة، حيث افتتح التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية من ركلة جزاء، ليصبح أصغر لاعب يسجل من علامة الجزاء في تاريخ «البوندسليجا»، ثم أضاف البرازيلي ليو سيينزا (30) الهدف الثاني، وأدريان بك الثالث بتمريرة من فانر (69)، قبل أن يختتم ماكسيميليان بروينش المهرجان التهديفي بإضافته الرابع (73).

ورفع فانر رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويستضيف هايدنهايم الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة قبل الموسم الماضي، نظيره تشيلسي الإنجليزي في مسابقة كونفرنس ليج في نوفمبر، جزءاً من حملته الأوروبية الأولى.

لعب فانر دوراً رئيساً في فوز فريقه في ملحق المسابقة على هاكن السويدي 3-2، حيث سجل هدفاً ومرر كرة حاسمة.

ورفع هايدنهايم الذي كان فاز على سانت باولي 2-0 افتتاحاً، رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة ومعتلياً صدارة الترتيب بتفوقه بفارق الأهداف على لايبزج بالرصيد عينه من النقاط.