تعرف على قرعة الدور الثاني لكأس ألمانيا



فرانكفورت (د ب أ)



أوقعت قرعة منافسات الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، حامل اللقب فريق باير ليفركوزن في مواجهة إلفرسبيرج من الدرجة الثانية، فيما يخوض بايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مواجهة مع مضيفه ماينز، في واحدة من أصل أربع مباريات بين أندية الدوري الممتاز «البوندسليجا» في هذا الدور من المسابقة.

وكان إلفرسبيرج قد فاجأ باير ليفركوزن وتغلب عليه 4-3 في الدور الأول منذ عامين، لكن مباراة هذا الموسم ستقام في ملعب ليفركوزن.

وكانت الهزيمة في 2022 جزءاً من بداية سيئة للموسم بالنسبة لليفركوزن، وأدت إلى التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو الذي قاد الفريق لثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، نجح بايرن ميونيخ في الفوز بآخر ثلاث مباريات أمام ماينز في الكأس، كما أنه فاز عليه بنتيجة كبيرة 8-1 في أخر لقاء لهما بالبوندسليجا في مارس الماضي.

وستكون مواجهات فرق الدوري الممتاز الأخرى، بين آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة لموجهة فولفسبورج وبوروسيا دورتموند، ولايبزج مع سانت باولي. من جانبه سيواجه كايزر سلاوترن، الذي لعب نهائي العام الماضي، فريق شتوتجارت، فيما يتواجد ممثل وحيد للدرجة الرابعة في هذا الدور وهو فريق كيكرز أوفينباخ، والذي يستضيف فريق كارلسروه من الدرجة الثانية.

وتقام المباريات الـ 16 أيام 29 و30 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم 24 مايو عام 2025 في برلين.