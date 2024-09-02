مبابي يفتتح رصيده في «الليجا» بـ «ثنائية»

مدريد (أ ف ب)



افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ظل صائماً عن التهديف، خلال المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم، رصيده بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه ريال بيتيس 2-0، ضمن المرحلة الرابعة.

وسجل مبابي الذي انضم إلى النادي الملكي هذا الصيف، قادماً من باريس سان جيرمان باكورة أهدافه في «الليجا» في الدقيقة 67، قبل أن يضيف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

وأهدى قائد منتخب فرنسا فريقه «الريال» فوزه الثاني الذي رفع من خلاله رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف على جاره أتلتيكو، ومتخلفاً بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة «12 نقطة».

ولاحت للفريق «الملكي» أكثر من فرصة في الشوط الأول لأخذ الأسبقية عبر المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو «20»، ومواطنيه فينيسيوس جونيور «39» ورودريجو «45+3»، دون النجاح في ذلك، فيما اكتفى الضيوف بفرصة عبر رأسية الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في بداية المباراة «10».

وفي الشوط الثاني أصابت تسديدة فينيسيوس القائم «50»، وأتبعه رودريجو بتسديدة تصدى لها البرتغالي روي سيلفا ببراعة «56».

وفي الدقيقة 67 جاء الدور على مبابي لافتتاح التسجيل والتوقيع على أول أهدافه في «الليجا»، والثاني له بقميص فريقه بعد هدفه في مرمى أتالانتا الإيطالي، ضمن الكأس السوبر الأوروبية، مستفيداً من تمريرة رائعة بـ «كعب» القدم لزميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، فانفرد وأودع الكرة في المرمى.

بعدها بثماني دقائق، أضاف الفرنسي الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبها الحكم، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر عرقلة سيلفا لفينيسيوس، قبل خروجه من الملعب وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر في «سانتياجو برنابيو» ليحل الكرواتي لوكا مودريتش بدلاً منه في الدقيقة 84.

وعمّق جيرونا مفاجأة الموسم الماضي جراح مضيفه إشبيلية، وألحق به خسارة 2-0، جعلته يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، ضمن منافسات المرحلة عينها.

وسيطر جيرونا الذي كان حل ثالثاً في الموسم المنصرم خلف ريال مدريد وبرشلونة، على اللقاء فسجل هدفاً في كل شوط بداية عبر قائده إيفان مارتن «41»، ثم عبر مهاجمه أبل رويس من ضربة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة على إيساك روميرو «73».

كما ألحق نادي كاتالونيا بنظيرة الأندلسي الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في بداية الموسم الجديد، بعدما عانى للبقاء بين النخبة الموسم المنصرم، خسارته الثانية بعد سقوطه أمام فياريال 1-2 في المرحلة الثانية مقابل تعادلين أمام لاس بالماس 2-2 وريال مايوركا سلبا، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر.

وتقدم جيرونا الذي حقق فوزه الثاني توالياً، بعد اكتساحه أوساسونا برباعية في الجولة الماضية للمركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن ألافيس الفائز على لاس بالماس 2-0، وأوساسونا الذي أسقط ضيفه سلتا فيغو 3-2، ليتجمد رصيد الأخير عند 6 نقاط في المركز السابع.

وحقق ألافيس فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب ضيفه لاس بالماس بهدفي كارلوس فيسينتي «7»، والبديل توني مارتينيز «78».

وكان ألافيس فاز على ريال سوسيداد 2-1 في المرحلة الماضية، بعد تعادل سلبي أمام ريال بيتيس وخسارة أمام سلتا فيجو 1-2 افتتاحاً.

وعاد أوساسونا إلى سكة الانتصارات، بعدما كان خسر أمام جيرونا برباعية في المرحلة الماضية، بفوزه على سلتا فيجو 3-2.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أوساسونا، المدافعون الكاميروني إنزو بويومو «21»، وكارلوس دومينجيز «بالخطأ في مرمى فريقه 45»، وأبل بريتونيس «62»، وبورخا إيجليسياس «29»، والبديل مويزيس جوميس «بالخطأ في مرمى فريقه 91» هدفي سلتا فيجو الذي طرد من صفوفه مهاجمه ألفونسو جونزاليس «81»، وتعادل خيتافي مع ريال سوسيداد سلباً.