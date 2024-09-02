روبليف يجرح نفسه في «فلاشينج ميدوز»!

نيويورك (رويترز)



أجهض البلغاري جريجور ديميتروف، انتفاضة الروسي أندريه روبليف ليفوز 6-3 و7-6 و1-6 و3-6 و6-3 في الدور الرابع، ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، ويتأهل لدور الثمانية بآخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم للمرة الأولى منذ 2019.

وحسم ديميتروف، المصنف التاسع في البطولة، 80 في المئة من نقاط إرساله الأول، ولعب 17 إرسالاً ساحقاً، ليحبط اللاعب الروسي الذي ألقى بمضربه على الأرض وضرب به نفسه، ليصاب بجرح في الرسغ تطلب حصوله على الرعاية الطبية في المجموعة الأولى.

وارتكب روبليف خطأين مزدوجين في بداية الشوط الرابع بالمجموعة الأولى، ولعب ضربة أمامية في الشبكة وأخرى خارج الملعب ليمنح ديميتروف أول كسر للإرسال في المباراة.

وبدا ديميتروف في طريقه للفوز، بعدما حسم آخر خمس نقاط في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، لكن اللاعب الروسي المصنف السادس في البطولة انتفض وفاز بالمجموعتين التاليتين.

ونجح ديميتروف في كسر إرسال منافسه بالمجموعة الأخيرة ليمضي في طريقه نحو دور الثمانية حيث يواجه الأميركي فرنسيس تيافو أو الأسترالي أليكسي بوبيرين.

وأبلغ ديميتروف الصحفيين «ساعدني فوزي بالمجموعة الثانية حقيقة في الحفاظ على إيماني بحظوظي والثقة في مستواي وقدراتي البدنية، بعد أول مجموعتين، بدأ يلعب بصورة رائعة، أعني أنني لم يكن بمقدوري فعل الكثير، لذا كان علي أن أتحين الفرصة،

وقد حانت في المجموعة الخامسة، أعتقد أن هذا هو الفارق الأكبر، بعدها انطلقت نحو الفوز بالمباراة، لكنها كانت صعبة.