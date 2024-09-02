منتخبنا «وصيف» أرمينيا في «دولية» الظفرة للسلة



علي معالي (أبوظبي)



حقق منتخبنا الوطني مركز «الوصافة» في بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة للرجال بنسختها الأولى، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام نظيره الأرميني بفارق 6 نقاط (87- 81)، في البطولة التي شهدت مشاركة 6 فرق بين أندية ومنتخبات، وجاءت في توقيت مناسب تماماً سواء لمنتخبنا الذي يستعد للتصفيات الآسيوية، وكذلك أندية الظفرة والوحدة والشارقة التي تستعد للموسم الجديد.

جاءت مباراة منتخبنا مع أرمينيا قوية للغاية من البداية حتى النهاية، وكان الربع الأول مفاجأة من جانب منتخب أرمينيا الذي تقدم فيه 23- 17، واستعاد منتخبنا قوته في الربع الثاني متفوقاً 26- 18، ولكنه خسر الربع الثالث 17- 25، وتعادل الفريقان في الربع الرابع 21-21، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، سالم الزعابي، حمزة عباس، وراقبها الدولي محمود رشاد.

علق راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية قائلاً: «تجربة مهمة للغاية في هذا التوقيت وخبرات جديدة للاعبين الشباب قبل خوض معترك التصفيات الآسيوية، هدفنا من المشاركة في دولية الظفرة كان واضحاً من البداية بمنح لاعبينا ثقة المباريات الدولية، خاصة أننا لعبنا مع منتخب أرمينيا، ونادي الشارقة صاحب الخبرات والعناصر المميزة بين صفوفه».

من جانبه، أبدى حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار الرعاية الكبيرة التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للرياضيين والشباب بمختلف رياضاتهم.

وأضاف: الشراكة المجتمعية التي تجمع بين نادي الظفرة وشركة أبوظبي الوطنية للبترول ادنوك، ممثلة في شركة الظنة أثمرت عن قيام هذه البطولة مقدماً شكره لمجلس أبوظبي الرياضي على الدعم والمتابعة لمختلف الأنشطة.

وأسفرت بقية مبايات الترتيب عن فوز الشارقة بالمركز الثالث بعد الفوز على الظفرة 105- 67، وجاء الظفرة رابعاً، وحل السيب العماني في المركز الخامس بعد الفوز على الوحدة 69- 62.