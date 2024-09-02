«فيسبروي» يعانق كأس الوثبة في ليفورنو



روما، لندن (الاتحاد)



واصل المهر «فيسبروي» لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، مسلسل انتصاراته ليحقق فوزه الثاني على التوالي بسباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي استضافه مضمار «كابريللي ليفورنو» في العاصمة الإيطالية روما، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز 6 من الخيول عمر ثلاث سنوات فقط، تنافست لمسافة 1950 متراً، على الجوائز المالية البالغة 6.600 يورو، وتمكن «فيسبروي» من الدفاع عن لقبه في كأس الوثبة ستاليونز ببراعة، بعد أن تفوق بفارق 0.75 طول عن «أورلاندو جو» لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو، بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني، فيما جاء ثالثاً «كنجدوم» لتي اس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، للمالك والمدرب كريستيان ميتيني.

من جهة أخري، يستضيف مضمار ضاحية شيبستو بالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 55.

ويجتمع للسباق، البالغة جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، 7 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد «كولجاني» لرافلس بارتنر شيب، بإشراف بيتر هامرسلاي، وقيادة بادي برادلي، والذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز بكأس الوثبة لمسافة 1400 متر في آخر مشاركة.

وينافس على اللقب المهرة «ديليكيتس» للمالك والمدرب جيمس أوين بطل المدربين 5 مرات، وقيادة الفارسة المتدربة تيجان بادجت، وسبق لها الفوز على غريمها «كولجاني» في سباقي مربي الإمارات لمسافة 1200 متر، مستفيدةً من الوزن الخفيف في ذلك السباق.

وهناك الفرس «فاريتز العنود» للمالكة والمدربة مسز عقبة عاشور، وقيادة شارلي برايس، إلى جانب «ساسي» للمدرب والمالك ستيف بلاكويل، وقيادة أوليفر كارميشيل.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.