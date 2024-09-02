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الرياضة

موخوفا تطيح باوليني من «فلاشينج ميدوز»

موخوفا تطيح باوليني من «فلاشينج ميدوز»
2 سبتمبر 2024 21:00

نيويورك (أ ف ب)

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بلغت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة 52 عالمياً، الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الثانية توالياً، بعدما أقصت الإيطالية جازمين باوليني الخامسة بالفوز عليها 6-3 و6-3، على ملاعب فلاشنيج ميدوز.
واحتاجت التشيكية البالغة 28 عاماً إلى ساعة و9 دقائق فقط، كي تحقق فوزها الرابع، من أصل أربع مواجهات جمعتها بباوليني التي وصلت هذا العام إلى نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون، في إنجاز لابنة الـ28 عاما التي لم يسبق لها قبل هذا الموسم الذهاب أبعد من الدور الثاني في البطولات الكبرى.
وبدأت باوليني اللقاء بشكل جيد، إذ كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول في طريقها للتقدم 3-1، لكن الأخيرة ردت بقوة، وفازت بالأشواط الخمسة التالية، بعد كسرها إرسال الإيطالية مرتين.
وفي المجموعة الثانية، ترجمت موخوفا الفرصتين اللتين حصلت عليهما لكسر إرسال باوليني، لتخرج الإيطالية خاسرة من المواجهة الأولى بين اللاعبتين منذ دورة ملبورن في فبراير 2021.
وستخوض موخوفا غمار ربع النهائي للمرة السادسة في البطولات الكبرى التي وصلت فيها مرة واحدة إلى النهائي العام الماضي في رولان جاروس، حين خسرت أمام البولندية إيجا شفيونتيك، فيما تبقى أفضل نتيجة لها في فلاشينج ميدوز وصولها إلى نصف النهائي العام الماضي، حين انتهى مشوارها على يد الأميركية كوكو جوف التي فازت لاحقا باللقب.
وغابت موخوفا عن الملاعب بعد فلاشينج ميدوز العام الماضي بسبب إصابة في المعصم وخضعت لعملية جراحية في فبراير أبعدتها حتى يونيو، ما جعلها تكتفي هذا العام بسبعة انتصارات فقط قبل وصولها إلى نيويورك وملاعب فلاشينج ميدوز.
وتلتقي التشيكية في ربع النهائي مع المخضرمة الدنماركية كارولاين فوزنياكي، وصيفة عامي 2009 و2014 وبطلة أستراليا المفتوحة لعام 2018، أو البرازيلية بياتريز حداد مايا.

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