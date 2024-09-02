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الرياضة

«60 يورو» تذكرة الزائرين في «أبطال أوروبا»

«60 يورو» تذكرة الزائرين في «أبطال أوروبا»
2 سبتمبر 2024 21:03

 
لوزان (أ ف ب)

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خفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» الحد الأقصى لسعر التذكرة الواحدة لمشجعي الفرق الزائرة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد ليصبح 60 يورو، مع التوجه لتخفيضه أيضاً الموسم المقبل، وفق ما أعلن.
وأفاد الاتحاد القاري إنه «بعد مشاورات مكثفة» مع رابطة الأندية الأوروبية ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، قرر تخفيض الحد الأقصى للسعر الذي كان 70 يورو خلال الموسمين الماضيين لمشجعي الفرق الزائرة.
ويتعين على الفرق المضيفة التي يجلب لها دوري الأبطال الكثير من الأموال الناجمة عن بيع التذاكر بالإضافة إلى الجوائز وحقوق النقل التلفزيوني، أن تخفض هذا السقف الموسم المقبل أيضاً ليصبح 50 يورو.
وينطبق الأمر ذاته على المسابقتين القاريتين الأخريين، أي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» و«كونفرنس ليج»، إذ سيخفض الحد الأقصى في الأولى إلى 40 يورو هذا الموسم، ثم 35 في الذي يليه مقارنة بـ45 خلال النسختين الأخيرتين، فيما سيخفض في الثانية إلى 20 يورو لهذا الموسم والذي يليه أيضاً، بعدما كان 25 الموسم الماضي.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إنه «من خلال تقديم المزيد من السياسات الصديقة للمشجعين، نواصل مهمتنا التي هي ضمان أن تظل كرة القدم رياضة شاملة، حيث يتم تقدير المشجعين الذين يسافرون عبر أوروبا لمتابعة فرقهم».

اليويفا
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