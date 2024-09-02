«الثقافة والسياحة – أبوظبي» تعلن عن برامج «بيركلي» الموسيقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن "برامج بيركلي أبوظبي" الموسيقية التي تنتظر المواهب الواعدة في موسم الخريف القادم.

فعلى مدار هذا الفصل الدراسي، يستضيف مركز بيركلي أبوظبي، ورش عمل ودروساً متقدّمة مصممة خصيصاً، لاستكشاف محاور مختلفة في مجال صناعة الموسيقى، ولتعزيز الوعي حول الفرص الوظيفية المتنوعة فيها. تتاح هذه الفعاليات للمبدعين جميعا، بغض النظر عن مستوى خبراتهم، حيث تشمل دروسا متقدّمة حول تسجيل الأفلام وألعاب الفيديو، والموسيقى العربية المعاصرة، وورش عمل مكثفة لمدة خمسة أيام حول العلاج بالموسيقى والأعمال الموسيقية، وندوة مخصّصة لمدرّسي الفنون الإبداعية لمدة يومين.

مع حلول نهاية الفصل الدراسي، سوف يحتفل الطلاب وبيركلي أبوظبي بإنجازاتهم الموسيقية والأكاديمية في المركز من خلال حفل نهاية العام الموسيقي.

«بيرل»

يعتبر برنامج الحصول على شهادة الأداء الفني والقيادة برنامجا تعليميا وتجريبيا وتنافسيا محفزًا للفنانين، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتعمّقة، في ما يتعلّق بأدوات واستراتيجيات تأليف الأغاني والإنتاج والتسويق وريادة الأعمال مباشرة من خبراء صناعة الموسيقى الرائدين عالميًا.

ومع الانتهاء من البرنامج، سيقوم الطلاب بكتابة الموسيقى الخاصة بهم وتسجيلها وإنتاجها، مما يتيح لهم الفرصة لكي يصبحوا موسيقيين مستقلين يحرزون نجاحات كبيرة في صناعة الموسيقى التي تشهد نموّا ملحوظا.

بيركلي للصوت

يعمد البرنامج إلى تطوير تقنيات الغناء لدى المشاركين، بحيث يسهم في زيادة مساحة الصوت، وبناء القوة الصوتية، واكتساب القدرة على تحقيق الاندماج بسلاسة بين المساحات الصوتية، وتحقيق السيطرة الكاملة على الصوت، وإتقان أنماط موسيقية وصوتية متنوعة، وهو متاح لكافة المستويات، وسوف يمكّن المشاركين من العمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في هذا المجال، لاستكشاف مفاهيم جديدة مثل المزج والتجانس واستراتيجيات الأداء والصحة الصوتية.

بيركلي للبيانو

يمكّن برنامج بيركلي أبوظبي للبيانو المشاركين من أن يصحبوا عازفي بيانو محترفين وبارعين في مختلف الأنواع الموسيقية، بحيث يعمل على صقل مهاراتهم في السلالم الموسيقية، والتتابعات الموسيقية، والقراءة الفورية، ومصطلحات رموز التناغمات، وتحديد أصوات التآلفات، والمزيد.

كما يتيح البرنامج للطلاب إتقان العزف المتنوع على البيانو بدءًا من الموسيقى الكلاسيكية، مرورا بالجاز والبوب، وحتى موسيقى الروك.

الموسيقى الرقمية

يشكّل هذا البرنامج استكمالًا لدورة إنتاج الموسيقى الرقمية في بيركلي أبوظبي، بحيث يغطي هذا البرنامج تقنيات المزج الموسيقي، وتُمنح شهادة في نهايته للمشاركين. ويتعمّق البرنامج في هذه التقنيات بما في ذلك التوازن الصوتي، وتوزيع الصوت (البانينغ)، وتطبيق المؤثرات الصوتية مثل الريفيرب والتأخيرات، بالإضافة إلى تقنيات الأتمتة.

مختبر الأغاني

يعمد هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من أن يصبحوا محترفين في استخدام الأقراص الدوارة في أنواع موسيقية متنوعة. تغطي هذه الدورة مجموعة من المهارات والتقنيات بما في ذلك التحضير، والمزج، ومطابقة الإيقاعات، وتمديد الإيقاعات، ومزج المقاطع.

الإنتاج الموسيقي

تعمد هذه الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجال الإنتاج الموسيقي من خلال تزويدهم بالأدوات والتقنيات القوية اللازمة، بدءًا من أساسيات الصوت وكيفية استخدام برامج التسجيل وصولاً إلى تقنيات ما قبل الإنتاج والتسجيل والمونتاج والمكساج.

سوف تتاح للمشاركين فرصة تطبيق ما تعلّموه من خلال سلسلة من المهام، مما سيمكّنهم من تعلّم آلية ابتكار الأغاني والمقطوعات الموسيقية الخاصة بهم.