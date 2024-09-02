كيميش «قائد» منتخب ألمانيا



ميونيخ (رويترز)



أعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، أن يوزوا كيميش سيصبح قائداً جديداً للفريق خلفا لإيلكاي جوندوجان، بعد اعتزال الأخير اللعب على المستوى الدولي.

وأعلن لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي، بعد مشاركته في 82 مباراة مع منتخب بلاده.

وشارك جوندوجان «33 عاماً»، في جميع مباريات ألمانيا الخمس ببطولة أوروبا 2024، وكان آخر ظهور له مع الفريق خلال الهزيمة في دور الثمانية أمام إسبانيا التي توجت باللقب.

وخاض كيميش «29 عاماً» 91 مباراة مع ألمانيا، وكان ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2016.

وسيقود كيميش، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن وفي الوسط مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ، منتخب بلاده عندما يستضيف المجر في دوري الأمم الأوروبية في دوسلدورف يوم السبت المقبل.

وقال ناجلسمان للصحفيين «القائد يطرح رأي الفريق على الجهاز الفني، كان كيميش الخليفة المنطقي، إنه يقود ببصيرته».

وسيكون قلب دفاع ريال مدريد أنطونيو روديجر ومهاجم أرسنال كاي هافرتز نائبين لقائد الفريق.

وأضاف ناجلسمان «نملك مزيجاً جيداً جداً في وجود هؤلاء الثلاثة».

وسيكون قائد برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن «32 عاماً»، هو حارس ألمانيا الأول، بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي الشهر الماضي، وشارك تير شتيجن في 40 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.

واعتزل نوير «38 عاماً» اللعب مع المنتخب، بعد خوض 124 مباراة منذ ظهوره للمرة الأولى في عام 2009 وفاز خلالها أيضاً بالقفاز الذهبي عندما تُوجت ألمانيا بكأس العالم 2014.

وقال ناجلسمان «مارك هو الحارس الأول، وهو يستحق أن يكون الأول، كان أداؤه جيداً لعدة سنوات، كان قائداً لبرشلونة لعدة سنوات، وهو الحارس الأول بلا منازع بفضل تقديمه أداءً مميزاً للغاية، وسيضطلع أيضاً بهذا الدور معنا، لذا فهو الرجل الأول بالتأكيد».

وستواجه ألمانيا أيضاً البوسنة والهرسك وهولندا في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.