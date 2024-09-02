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أهم الاقتصادات

أهم الاقتصادات
3 سبتمبر 2024 00:01

نمو مالي واقتصادي واستثماري تحققه الإمارات التي تحتل مقعدها ضمن أهم 10 اقتصادات دولية في المؤشرات التنافسية، جراء قرارات وتشريعات وسياسات ومبادرات أطلقتها القيادة الرشيدة، في إطار رؤية استشرافية شاملة تنشد تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، وتلبي تطلعات شعبها نحو مجتمع أكثر ازدهاراً، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية في جميع القطاعات.
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يطلع على أهم نتائج مشروع تطوير المنظومة الاقتصادية والاستثمارية الوطنية التي ارتكزت على مدى عقود إلى خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد وتعزيز قوته ومرونته، وإرساء نهج استشرافي للتحديات، والاستباقية في وضع الحلول الإنسانية المشتركة.
مؤشرات تنافسية تؤكد نجاح الإمارات في  بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال استمرارها في تحقيق نمو متواصل في الناتج المحلي، وزيادة وتيرة الانتعاش في السوق المحلية، وارتفاع مستوى الأداء المالي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة تمضي بالاقتصاد الوطني نحو هدفه بأن يكون الأنشط والأكبر في العالم.

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