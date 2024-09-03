نهيان بن مبارك يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته الـ21

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بدورته الحادية والعشرين التي تقام بمركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتفقد معاليه خلال جولة له عدداً من الأجنحة الإماراتية والدولية المشارِكة في الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وأبدى إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعرض، ومستوى التنظيم وحجم المشاركات ومحتويات الأجنحة.

وثمَّن أدوار المعرض الرائد عالمياً، والذي يتيح للزوار الاطلاع على توجهات السوق، والممارسات التي تسهم في الحفاظ على البيئة ودعم الاستدامة، وتسلِّيط الضوء على الإرث الحضاري الغني لدولة الإمارات في مجالات الصقارة والصيد والفروسية.