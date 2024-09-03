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عفو كريم

عفو كريم
4 سبتمبر 2024 00:01

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، تجسيداً لأرقى صور التسامح والإنسانية التي تميز نهج القيادة الرشيدة، وتعكس قيم مجتمع الإمارات الذي يضم أكثر من 200 جنسية باختلاف دياناتهم وألوانهم وثقافاتهم، في تعزيز وتكريس التعايش والوئام والتضامن الإنساني.
عفو كريم من لدن قائد الإنسانية، في دولة المؤسسات والقانون التي لا تسمح بالإضرار بمصالحها ومن يعيشون فيها، وتحقق العدالة، وتكفل بتشريعاتها حقوق الفئات جميعها، وتضمن أن يعيش الجميع في أمن وأمان؛ ما يؤكد ضرورة التزام كل من يعيش على أرض الإمارات بقوانينها، وعدم الانقياد إلى دعوات وأفعال مجرمة قانوناً، وتخل بالنظام العام، وتعكر صفو مجتمعنا الآمن والمستقر.
القيادة الرشيدة تعبّر دوماً عن وجهها الإنساني الناصع، بتعزيز وترسيخ فرص العيش المشترك، والحرص على أن تبقى منظومة القيم في الإمارات مرتكزة على التسامح والتعايش، وحفظ الحقوق، وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية، وهي قيم أكسبتها احترام العالم وتقديره، وجعلتها صوتاً مسموعاً للحكمة.

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