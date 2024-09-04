معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يمدُّ في كل عام جسراً ثقافياً تلتقي من خلاله شعوب أكثر من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما يربط أجيال الحاضر والمستقبل بماضي الآباء والأجداد من خلال إبراز عراقة الموروث الوطني، وأهمية الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، فيما يساهم هذا الحدث الكبير في دعم جهود صون التراث، وترسيخ مفاهيم الأصالة، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المعرض، تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم جميع الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على تراث دولة الإمارات المادي والمعنوي، وإبراز ثقافتها العريقة، باعتبار أن التراث بجوانبه المادية والمعنوية يُعَدُّ ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية، وأحد عناصر قوة المجتمع وتحصينه.

في كل عام، يشهد المعرض تطوراً في أجنحته من خلال عرض أحدث المنتجات والتقنيات في مجال الصيد والفروسية من مختلف دول العالم، كما يحقق زيادة في أعداد المشاركين، ويبرز مستوى التقدم والابتكار فيما تطرحه الشركات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب دوره المهم في نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وإظهار تميز النموذج الإماراتي الذي وضع التراث والحفاظ على الهوية الوطنية في صلب مسيرته التنموية.