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الرياضة

أطول رياضي في «بارالمبية باريس» ينام على الأرض!

أطول رياضي في «بارالمبية باريس» ينام على الأرض!
5 سبتمبر 2024 10:24

 
سلطان آل علي (دبي)

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اضطر مرتضى مهرزاد، أطول رياضي في تاريخ الألعاب البارالمبية 2.46 متر «8 أقدام و1 بوصة»، إلى النوم على الأرض، في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، لعدم توفر سرير يناسب طوله، ولكن المشكلة حُلَّت الآن، وفقاً للجنة البارالمبية الدولية.
يُعد مهرزاد لاعباً أساسياً في فريق الكرة الطائرة الجالس الإيراني، وأدى دوراً حاسماً في فوز الفريق بالميدالية الذهبية، في آخر دورتين من الألعاب البارالمبية.
ومع أن طوله يتيح له ميزة كبيرة في الملعب، إلا أنه يتطلب ترتيبات خاصة، بما في ذلك توفير سرير مخصص، كما حدث في دورة طوكيو قبل ثلاث سنوات، وهو ما لم يحدث في باريس هذه المرة، وفقاً لما قاله هادي رضائي مدرب الفريق.
ومع انتشار خبر معاناة مهرزاد، أكدت اللجنة المنظمة لدورة باريس 2024، أن «المشكلة قد حُلَّت»، وأن الأسرة في القرية البارالمبية مصممة بشكل معياري. وتلقى فريق باريس 2024 طلباً من اللجنة البارالمبية الإيرانية لإضافة امتدادات للسرير، ووُفِّرَت لاحقاً، لعدم كفاية التعديلات الأولية.
تعرض مهرزاد، الذي يعاني حالة تضخم النهايات «الأكروميجالي»، وشُخِّص في سن مبكرة، لحادث دراجة في شبابه، أدى إلى كسر في الحوض، ما أوقف نمو ساقه اليمنى، وجعلها أقصر من اليسرى، ما صعب عليه المشي.
ومع ذلك، يظل مهرزاد ركيزة أساسية في نجاح الفريق الإيراني، الذي يسعى للفوز بالذهب للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته منذ أولمبياد سيؤول 1988.

دورة الألعاب البارالمبية
فرنسا
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