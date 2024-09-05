دوري بالمز للجوجيتسو المدرسي ينطلق في أكتوبر



مصطفى الديب

أعلنت بالمز الرياضية الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق دوري بالمز الرياضية للجوجيتسو المدرسي بمشاركة 60 مدرسة على مستوى الدولة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إذ تم تقسيم المسابقة على مرحلتين، الأولى في أكتوبر المقبل، والثانية في يناير 2005.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، بفندق شارنجرلا في العاصمة أبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وكما حضر المؤتمر، فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه، قال محمد سالم الظاهري: «نفخر في اتحاد الجوجيتسو بدعم المبادرة التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد في نشر اللعبة، وكسب المزيد من اللاعبين الموهوبين من مختلف الأعمار والفئات، ومن جميع إمارات الدولة، لتؤكد المكانة التي وصلت إليها اللعبة في الإمارات، وتحديداً في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة».

وأشار الظاهري إلى أن الشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبالمز الرياضي تسهم في نشر اللعبة بين أبنائنا وبناتنا خلال الفترة المقبلة، لأنها تركز على فئات عمرية مختلفة، وإقامتها داخل المدارس تمثل قيمة إضافية متميزة للرياضات المدرسية المختلفة.

ومن جانبه، وجه فؤاد درويش الشكر إلى القيادة الرشيدة للدعم اللامحدود لبناء الإنسان في كافة المجالات، ولا سيما الرياضة، وحرصها على توفير كل المقومات لممارستها في المدارس، مشيراً الى برنامج الجوجيتسو المدرسي الذي بدأ قبل 16 عاماً، ووصل إلى 258 مدرسة، و130 ألف طالب وطالبة، وتحقيقه نجاحات عظيمة.

وأعلن درويش، أن المرحلة الأولى من الدوري ستقام في 30 مدرسة بأبوظبي والإمارات الشمالية، إذ تم اختيارهم بعناية للتدريب، من خلال نخبة المدربين والمحترفين، فيما تضم المرحلة الثانية التي تقام مطلع العام المقبل 30 مدرسة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: سيتم تنفيذ تنفيذ الدوري المدرسي في أكتوبر، ويتمر على مدار أشهر عدة، يحصل خلالها الطلاب والطالبات على تدريبات متقدمة عالية الجود، على يد المدربين والخبراء المحترفين».

وأشار إلى أن بالمز الرياضية، والتي تُعد جزءاً من المنظومة الرياضية عملت على التعاون مع أبرز المؤسسات الحكومية لدعم ونشر ثقافة الجوجيتسو بين الطلاب والطالبات، تأكيداً لدورها المجتمعي، في تأسيس جيل جديد محب لهذه الرياضة، وله دور فعال فيها.