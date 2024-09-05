«براكة» نموذجاً

محطات براكة الأربع للطاقة النووية، تعمل بشكل تام، في إنجاز تاريخي يحقق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جهود الدولة نحو الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وضمان أمن الطاقة واستدامتها، والإسهام في مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي على المنطقة والعالم، إضافة إلى أهمية المشروع اقتصادياً واجتماعياً، ودوره في ترسيخ مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم.

بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، بمساهمة كبيرة للسواعد الوطنية، ووفق أعلى معايير السلامة والأمن والشفافية، يسهم إلى جانب المحطات الثلاث في توفير ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، ما يجعل من المشروع نموذجاً عالمياً ومرجعاً لجميع الدول الساعية لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الأجيال القادمة.

مشروع براكة يجسد سعي الإمارات إلى دفع الجهود العالمية للبحث عن مصادر طاقة بديلة ومتجددة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، كما يدعم توجهها لبناء هيكل اقتصادي وصناعي يركز على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ويؤسس لإعداد الجيل الجديد من الكفاءات الوطنية في هذا المجال، في ظل تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية السلمية.