سان مارينو.. الأسوأ يكتب التاريخ!

باريس (أ ف ب)



كتب منتخب سان مارينو، أسوأ فريق في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، التاريخ، بتحقيقه فوزه الرسمي الأول على ليشتنشتاين 1-0، في المجموعة الأولى، من المستوى الرابع ضمن دوري الأمم الأوروبية.

البلد الصغير الذي بالكاد يبلغ عدد سكانه 30 ألف نسمة والمُحاط بإيطاليا، دخل المباراة على ملعبه «استاد سان مارينو» بحثاً عن أول فوز له، منذ انتصاره على ليشتنشتاين بالذات في مباراة ودية عام 2004.

وأُلغيَ هدف لليشتنشتاين بسبب التسلل في الدقيقة 30، قبل أن يستغل سان مارينو خطأ دفاعياً، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 53 عن طريق نيكو سينسولي.

بعمر 19 عاماً، لم يكن قد وُلد عندما فاز المنتخب الذي يحتل المرتبة 210 والأخيرة في التصنيف العالمي، بآخر مباراة له.

وكان «الفريق السهل» في كرة القدم الدولية يستعد لهذا الإنجاز، بعد أن حقق تعادلات في مباريات ودية ضد سيشيل وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس خلال العامين الماضيين.

ويشارك منتخب سان مارينو في المجموعة الأولى المكونة من ثلاثة فرق في المستوى الأدنى، ويواجه جبل طارق في الجولة الثانية.