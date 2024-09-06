السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حميد النعيمي.. مسيرة عطاء

حميد النعيمي.. مسيرة عطاء
7 سبتمبر 2024 00:01

43 عاماً مضت على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في عجمان، شهدت الإمارة خلالها نهضة كبرى في جميع المجالات والقطاعات والميادين، انطلاقاً من رؤية مستقبلية لسموه آمنت بأهمية بناء الإنسان، وتعزيز جودة حياة المواطنين وإسعادهم، والاهتمام بالعلم والعلماء، وتعزيز قيم العطاء والخير، وضمان إشراك مختلف فئات المجتمع وعلى رأسها المرأة والشباب في تحقيق أوجه التقدم والتنمية.  
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أسهَم مع المؤسسين في وضع الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، ودعم بناء الدولة التي أضحت نموذجاً في التنمية، ومثالاً على المثابرة والإنجاز والتنافس، ومنارة للإنسانية والتسامح والأخوة الإنسانية.
43 عاماً، وضع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على عاتقه خلالها توفير أرقى مستويات الحياة الكريمة للمواطنين في عجمان، وتحقيق المزيد من النهضة والإنجازات، واستدامة الطموح لتحقيق الريادة والتقدم، وأصبحت الإمارة مركزاً لاستقطاب كبار المستثمرين ورواد الأعمال، كما عمل سموه بتفانٍ وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.

أخبار ذات صلة
«العين للشطرنج» ينظم بطولة «حمدة الخيرية»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
حميد النعيمي
حميد بن راشد النعيمي
عجمان
حاكم عجمان
الإمارات
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
«العين للشطرنج» ينظم بطولة «حمدة الخيرية»
الرياضة
«العين للشطرنج» ينظم بطولة «حمدة الخيرية»
اليوم 11:32
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©