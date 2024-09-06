حميد النعيمي.. مسيرة عطاء

43 عاماً مضت على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في عجمان، شهدت الإمارة خلالها نهضة كبرى في جميع المجالات والقطاعات والميادين، انطلاقاً من رؤية مستقبلية لسموه آمنت بأهمية بناء الإنسان، وتعزيز جودة حياة المواطنين وإسعادهم، والاهتمام بالعلم والعلماء، وتعزيز قيم العطاء والخير، وضمان إشراك مختلف فئات المجتمع وعلى رأسها المرأة والشباب في تحقيق أوجه التقدم والتنمية.

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أسهَم مع المؤسسين في وضع الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، ودعم بناء الدولة التي أضحت نموذجاً في التنمية، ومثالاً على المثابرة والإنجاز والتنافس، ومنارة للإنسانية والتسامح والأخوة الإنسانية.

43 عاماً، وضع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على عاتقه خلالها توفير أرقى مستويات الحياة الكريمة للمواطنين في عجمان، وتحقيق المزيد من النهضة والإنجازات، واستدامة الطموح لتحقيق الريادة والتقدم، وأصبحت الإمارة مركزاً لاستقطاب كبار المستثمرين ورواد الأعمال، كما عمل سموه بتفانٍ وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.