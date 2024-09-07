«رقم سلبي» يهدد السعودية في «تصفيات المونديال»!



الرياض (د ب أ)



يتعين على المنتخب السعودي، الفوز على مضيفه الصيني، الثلاثاء المقبل، لكي يتفادى عدم حصد أي انتصار في ثلاث مباريات متتالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 13 عاماً.

ووفقاً لصحيفة «الرياضية» السعودية، أنهى «الأخضر» الدور الثاني من التصفيات الحالية بالخسارة 1- 2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1-1 مع إندونيسيا على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة.

وإذا فشل المنتخب السعودي في الفوز على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014، التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لثلاث مباريات متتالية.

وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1- 3 في الدمام، ثم تعادل سلبياً مرة أخرى أمام تايلاند.

وجاءت اللقاءات الثلاثة من 2 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر2011، وتوقفت هذه السلسلة بفوز على تايلاند بثلاثية.

وفي النهاية عجز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، عن عبور ذلك الدور، الذي تأهل منه بطل ووصيف كل مجموعة، إلى المرحلة الحاسمة.

بعدها، لم يتعرض المنتخب السعودي لأكثر من تعثرين متتاليين في نسخة تصفيات واحدة بجميع أدوارها.