رونالدو يُلهم كين



لندن (أ ف ب)



يخطط قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين للسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال تمديد مسيرته لأطول فترة ممكنة.

سجل رونالدو هدفه الـ 900 في مسيرة زاخرة، خلال الفوز على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

كان الظهور الـ 213 للاعب النصر السعودي البالغ 39 عاماً، مع منتخب بلاده.

إنجاز يحفّز كين الذي بات بعمر الحادية والثلاثين، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول، بعد أن خسر نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا 1-2.

وينوي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أن يسير على خطى «الدون» الذي سطّر مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

يستعد نجم توتنهام السابق لخوض مواجهة أيرلندا السبت في دبلن، ضمن دوري الأمم الأوروبية التي نزل منتخب «الأسود الثلاثة» إلى مستواها الثاني.

قال كين: «كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول».

وتابع: «أعتقد أنه في كرة القدم أحياناً وفي الرياضة بشكل عام، هناك تصور بأنك تبدأ في التراجع بعد بلوغك الثلاثين، تخوض مباريات أقل ولا تشارك في مستوى الطليعة».

وأكمل: «كريستيانو يظهر ذلك كل أسبوع، في كل مرة يلعب، كل مرة يسجل، لذا من وجهة نظري هذا هو الهدف».

وأضاف كين الذي لا يزال لاهثاً وراء لقبه الأول: «أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع إنجلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر، هذا يؤكد أن الأمر ممكن».

وأردف: «أشعر بأني في مكان جيد، على الصعيدين البدني والذهني، ومهما كان الضجيج المرافق، طالما تلعب جيداً وتقوم بعملك، فهذا كل ما باستطاعتك القيام به».

ومن المتوقع أن يخوض مباراته الدولية الـ 99 ضد أيرلندا، بعد صيف مرهق، إثر مشاركته في كأس أوروبا مع بلاده.