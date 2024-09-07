«بداية مثالية» لمنتخبنا في «الجولة الافتتاحية»



سلطان آل علي (دبي)



حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً ومهماً على نظيره القطري 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الجولة الافتتاحية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويعزز الانتصار من حظوظ «الأبيض» في الوصول إلى «المونديال»، ويؤكد تطوره تحت قيادة المدرب باولو بينتو.

رغم تقدم قطر بهدف في الشوط الأول، إلا أن منتخبنا أظهر روحاً قتالية عالية، وإصراراً على العودة في الشوط الثاني، وقلب النتيجة خلال ربع ساعة إلى 3-1، في لحظات تجلت فيها القدرات الفردية والروح القتالية.

بهذا الفوز، توقفت سلسلة من النتائج الإيجابية لمنتخب قطر في الفترة الأخيرة، حيث توقفت سلسلة عدم الخسارة في المباريات الرسمية عند 13 مباراة، وأيضاً توقفت سلسلة عدم الخسارة في التصفيات عند العدد نفسه، كما توقفت سلسلة عدم الخسارة تحت قيادة المدرب لوبيز عند 11 مباراة.

جاء فوز «الأبيض» بعد سنوات من الانتظار، حيث لم يتمكن منتخبنا من التغلب على قطر، منذ فوزه بنتيجة 4-1 في كأس آسيا 2015.

ويُعتبر الانتصار أيضاً أكبر خسارة آسيوية لقطر منذ 64 مباراة، ومنذ ذلك الحين، حافظ «العنابي» على سجله الخالي من الهزائم الكبيرة أمام المنتخبات الآسيوية، حتى جاءت هذه الخسارة أمام منتخبنا، كما يعد الفوز هو الأول لمنتخب آسيوي على قطر في الدوحة، خلال مواجهة رسمية منذ 5 سنوات، حيث إن آخر خسارة أمام السعودية في نهائي كأس الخليج عام 2019.

وتعد آخر الخسائر الرسمية لمنتخب قطر على أرضه في كأس العالم 2022 أمام هولندا والإكوادور والسنغال.

سيكون للمباراة القادمة أمام إيران في العين، دور حاسم في مشوار المنتخب في التصفيات، حيث يسعى «الأبيض» لمواصلة النتائج الإيجابية والبناء على هذا الفوز المهم.

ويعكس الفوز على قطر استعداد اللاعبين، وجاهزيتهم، لبلوغ أهدافهم في التصفيات الصعبة، وتحقيق آمال الجماهير بالوصول إلى نهائيات كأس العالم.