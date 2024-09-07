رونالدو يدخل التاريخ من بوابة الزمالك!



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 900، في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده، خلال فوز البرتغال على كرواتيا، في دوري الأمم الأوروبية.

وبنظرة على الإحصائيات الاستثنائية، وراء تلك الأهداف الـ 900 التي سجلها الأسطورة البرتغالية، والملقب أيضاً بـ «صاروخ ماديرا».

جاء «الهدف 900» لرونالدو، في فوز البرتغال 2-1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، بعدما سدد عرضية نونو مينديز من مسافة قريبة.

وجاء الهدف بعد ما يقرب من 22 عاماً من تسجيله الهدف الأول، أي بعد 8004 أيام على وجه التحديد، وكان لمصلحة سبورتنج لشبونة، في فوزه 3-0 على موريرينسي في الدوري البرتغالي.

وأضاف رونالدو هدفاً ثانياً في الوقت بدل الضائع من تلك المباراة، التي كانت الأولى له على الإطلاق في الدوري، وظهوره السادس بشكل عام.

وكان الهدفان اثنين من 5 أهداف فقط سجلها لمصلحة سبورتنج لشبونة في 31 مباراة، وجاء 769 من أهدافه الـ 900 على مستوى النادي، موزعة بين ريال مدريد (450 هدفاً)، ومانشستر يونايتد (145 هدفاً)، ويوفنتوس (101 هدف)، والنصر السعودي (68 هدفاً) وسبورتنج لشبونة «5 أهداف».

وكان الهدف ضد كرواتيا، هو الهدف 131 لـ «الدون» على المستوى الدولي مع البرتغال، حيث وسع رقمه القياسي أفضل هداف دولي على الإطلاق في كرة القدم للرجال الكبار.

وهذه المعركة تغلب فيها على منافسه القديم ليونيل ميسي، حيث سجل لاعب برشلونة السابق 109 أهداف فقط لمصلحة الأرجنتين، وسجل رونالدو 131 هدفاً دوليا مع البرتغال، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأهداف التي سجلها لاعبون آخرون يعدون بمثابة أساطير لمنتخب البرتغال مثل باوليتا (47 هدفاً)، والأسطورة أوزيبيو (41 هدفاً) ولويس فيجو (32 هدفاً)، بينما أصبح رونالدو البرتغالي الوحيد الذي فاز بأكثر من 150 مباراة دولية مع بلاده، من أصل 213 مباراة.

وكان من المفارقات أن هدف رونالدو رقم 900 جاء في ملعب دا لوز في لشبونة، موطن بنفيكا، من بين كل الخصوم الذين واجههم رونالدو، كان بنفيكا هو الفريق الذي لعب ضده أكثر من مرة، من دون تسجيل أي هدف «5 مباريات».

ولم يواجه مثل هذه المشكلة في التسجيل ضد إشبيلية طوال مسيرته الطويلة، حيث سجل أهدافه الـ 27 ضد النادي الإسباني أكثر مما سجله ضد أي فريق آخر، كما سجل ضد أتلتيكو مدريد 23 هدفاً.

وتلقى برشلونة 20 هدفاً من رونالدو - رابع منافس مفضل له - منها 18 هدفاً في مباريات الكلاسيكو لريال مدريد، فقط ميسي (26 هدفاً) سجل أهدافاً أكثر في «الكلاسيكو» عبر التاريخ.

وسجل رونالدو في مرمى 198 فريقاً مختلفاً مع الأندية التي لعب لها، ولكن بتسجيله هدفاً ضد الزمالك في أغسطس 2023، في كأس العرب للأندية الأبطال لمصلحة النصر، دخل رونالدو التاريخ، لأن الزمالك صاحب الحرف «z» في «الأبجدية الإنجليزية» الذي كان ينقص اللاعب في قائمة الفرق التي سجل فيها «الدون»!

ومن بين جميع زملائه في الفريق الذين لعب معهم رونالدو في مسيرته، كان كريم بنزيمة أكثر من صنع أهدافاً لـ «الدون» بواقع 42 هدفاً، وجاريث بيل ومسعود أوزيل 27 هدفاً لكل منها.

ونجح الدون على مدار مسيرته، في تسجيل 66 ثلاثية، كانت أولها مع مانشستر يونايتد في يناير 2008 ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرها مع النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي في 4 مايو 2024.

وسجل رونالدو 5 أهداف في مباراتين منفصلتين، مرة في فوز ريال مدريد في الدوري الإسباني، على حساب غرناطة، والأخرى أمام إسبانيول، وكلاهما عام 2015.

وقيل الكثير عن تسديد رونالدو للركلات الحرة في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال يسجل، حيث وصل إلى 64 هدفاً من ركلات حرة مباشرة طوال مسيرته الطويلة، كما سجل 164 ركلة جزاء، وما يقرب من عدد الأهداف نفسه بالرأس «152»، كما سجل بقدمه اليسرى غير المفضلة 173 هدفاً، وإجمالاً، سجل 768 من أهدافه داخل منطقة الجزاء، و132 هدفاً من خارجها.

ويبلغ رونالدو الأربعين من عمره في الخامس من فبراير المقبل ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ أو التراجع في الملعب، حيث سجل 437 هدفاً منذ عيد ميلاده الثلاثين، حتى إنه سجل 178 هدفاً بعد بلوغه 35 عاماً في عام 2020.

ويطرح التساؤل نفسه مجدداً، هل يستطيع رونالدو اللحاق بمونديال 2026؟! حيث سيكون عمره 41 عاماً و120 يوماً في اليوم الافتتاحي للبطولة، وإذا سجل في تلك النهائيات، يصبح أكبر هدافي البرتغال سناً في البطولة، متجاوزاً رقم بيبي «39 عاماً و283 يوماً».