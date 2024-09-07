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الرياضة

وفاة قائد ليفربول

وفاة قائد ليفربول
7 سبتمبر 2024 17:01

لندن (د ب أ)

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توفي رون يتس، قائد ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الأسبق عن عمر 86 عاماً.
وكان المدافع الأسكتلندي السابق جزءاً من فريق ليفربول الذي فاز بلقب الدرجة الثانية، تحت قيادة بيل شانكلي في 1962.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أن يتس فاز بلقبين بدوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث مرات بكأس الردع الخيرية، وأسهم في ترسيخ ليفربول، ليكون أحد أكثر الأندية نجاحاً في إنجلترا.
ولعب يتس 454 مباراة، قبل أن ينضم لفريق ترانميري لاعباً ومدرباً في عام 1971.
وارتدى يتس شارة القيادة في أكثر من 400 مباراة، وتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد.
وفي يناير الماضي تم تشخيصه بالإصابة بمرض الزهايمر.
وذكر نادي ليفربول في بيان: «ينعى ليفربول قائده الأسطوري رون يتس،
وعلى حد تعبير بيل شانكلي كان يتس عملاقاً في تاريخ النادي».
وأضاف: «أفكار كل العاملين بليفربول مع زوجة رون، آن، وكل عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات المحزنة». وسيتم تنكيس الأعلام في أنفيلد ومراكز تدريب ليفربول إلى النصف كعلامة احترام.
ولعب يتس مباراتين دوليتين مع المنتخب الأسكتلندي في 1964 و1965.
وبدأ يتس مسيرته في ديوندي يونايتد الأسكتلندي، قبل أن ينضم لليفربول في 1961.
ولعب أيضاً لفريق ستاليبريدج سلتيك وبارو، ولعب لفترة في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وعاد يتس إلى إنجلترا للعب لفترات قصيرة مع فرومبي ورايل، قبل أن يعتزل لعب كرة القدم في 1977.
في عام 1986، عاد لنادي ليفربول رئيساً لفريق الكشافة وظل في منصبه حتى اعتزل في عام 2006.

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
ليفربول
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