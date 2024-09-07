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رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة خليفة حارب الخييلي في العين

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة خليفة حارب الخييلي في العين
7 سبتمبر 2024 21:47

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيرة خليفة خميس الخييلي، والدة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيدة وأسرتها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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رافق سموه، خلال أدائه واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
واجب العزاء
تعزية
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