نورة الجسمي تفوز بعضوية «تنفيذي» المجلس الأولمبي الآسيوي



نيودلهي (وام)



فازت نورة الجسمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، للدورة الانتخابية 2024- 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ممثل أو ممثلة عن الإمارات بهذه العضوية عبر الانتخاب.

ونالت الجسمي 43 صوتاً، وهو العدد الكامل للدول المشاركة في عملية التصويت.

وأعربت الجسمي عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الكبيرة في الكوادر الإماراتية، ويعد حافزاً كبيراً على العطاء والتميز، خلال الفترة المقبلة.

وقالت: «طموحنا كبير في رفع اسم الإمارات عالياً بمختلف المحافل الدولية، ومن خلال هذا المنصب ستكون هناك فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات».