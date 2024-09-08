الإثنين 9 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نورة الجسمي تفوز بعضوية «تنفيذي» المجلس الأولمبي الآسيوي

نورة الجسمي تفوز بعضوية «تنفيذي» المجلس الأولمبي الآسيوي
8 سبتمبر 2024 15:39

 
نيودلهي (وام)

أخبار ذات صلة
نجاح سلسلة من رحلات أشباه الأقمار الاصطناعية عالية الارتفاع في الدولة
جمال عبدالله: لم أفقد «أمل العودة» رغم «دكة العامين»!


فازت نورة الجسمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، للدورة الانتخابية 2024- 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة الهندية نيودلهي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ممثل أو ممثلة عن الإمارات بهذه العضوية عبر الانتخاب.
ونالت الجسمي 43 صوتاً، وهو العدد الكامل للدول المشاركة في عملية التصويت.
وأعربت الجسمي عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الكبيرة في الكوادر الإماراتية، ويعد حافزاً كبيراً على العطاء والتميز، خلال الفترة المقبلة.
وقالت: «طموحنا كبير في رفع اسم الإمارات عالياً بمختلف المحافل الدولية، ومن خلال هذا المنصب ستكون هناك فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات».

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
الريشة
المجلس الأولمبي الآسيوي
نورة الجسمي
آخر الأخبار
نجاح سلسلة من رحلات أشباه الأقمار الاصطناعية عالية الارتفاع في الدولة
اقتصاد
نجاح سلسلة من رحلات أشباه الأقمار الاصطناعية عالية الارتفاع في الدولة
اليوم 11:38
الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»
الرياضة
الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»
اليوم 11:30
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
الرياضة
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
اليوم 11:24
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأخبار العالمية
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
اليوم 11:01
الجزيرة يبحث عن التركيز
الرياضة
الجزيرة يبحث عن التركيز
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©