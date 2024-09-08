سعيد الحربي يتقلد «الفضية» في «مونديال القدرة»



علي الظاهري (مونبازير)



أُسدل الستار على بطولة العالم للقدرة في فرنسا، بتتويج أبطال «مونديال 2024»، في ميادين مونبازير التي استضافت الحدث، بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة.

وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية رسمياً، على هامش مراسم التتويج في حفل الختام، استضافة محافظة العلا في السعودية النسخة المقبلة من البطولة عام 2026.

وتُوج الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني، بالميدالية الذهبية، في فئة الفردي للنسخة الثانية على التوالي، كما حصل جواده «أفيريست لا ماجوري» على جائزة أفضل حالة خيل في البطولة، وحصل الفارس سعيد أحمد جابر الحربي من فريق «فرسان الإمارات» على الميدالية الفضية، بعد إحرازه «الوصافة» على صهوة «كاسلبار كادبرا»، ليؤكد «فرسان الإمارات» حضورهم المتميز، بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، فيما نالت الفارسة الفرنسية ميلودي «البرونزية».

وجرت خلال مراسم التتويج تكريم الفائزين، ضمن المراكز العشرة الأولى، من بينهم وصيف «مونديال بوذيب» في الإمارات 2023، وبطل «النسخة 2021» في إيطاليا، الفارس سالم حمد ملهوف الحائز على المركز الخامس على صهوة «هدير».

واحتفظ المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق في بطولة العالم للقدرة، ونال المنتخب الصيني «الفضية»، فيما حصد المنتخب الماليزي «البرونزية».

وتوجه الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لبعثة فريق «فرسان الإمارات»، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهما الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة التي تحظى بإقبال كبير من أبناء الإمارات، كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية، على متابعة مشاركة فريق الإمارات في المحفل الدولي بفرنسا، إضافة إلى جميع المشاركات الأخرى في الاستحقاقات الخارجية.

وأضاف أن البطولة شهدت تحديات كبيرة، بدأت مبكراً مع انطلاق السباق في ساعات الفجر، وقدم «فرسان الإمارات» أداءً مشرفاً، بعد منافساتهم حتى المرحلة الأخيرة من السباق الذي امتدت مسافته 160 كلم، أسفرت عن حصد الميدالية الفضية، بوساطة الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، مثمناً جهود جميع الفرسان المشاركين، إلى جانب فرق الدعم الفني، وكل من ساند فريق الإمارات في المونديال.

وتقدم الفارس سعيد أحمد جابر الحربي «وصيف» بطولة العالم للقدرة، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد ودعم «فرسان الإمارات»، مهنئاً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، بمناسبة تتويجه عن جدارة باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ووصف الحربي الجواد «كاسلبار كادابرا»، بأنه بطل غير متوج، بعد الأداء المتميز الذي قدمه الحصان على مدار السباق، وليس بغريب عليه، كونه ابن الفرس «اليمامة» نجمة «مونديال 2014»، متوجهاً بالشكر والتقدير لفرق العمل من نادي دبي للفروسية، وجميع القائمين على جهودهم في تقديم جميع التسهيلات، وتذليل كل الصعوبات أمام فرسان الإمارات في البطولة.

وكشف عن أن المرحلة الأولى تعد الأصعب، عطفاً على الظروف المناخية التي صاحبت البطولة، كما تعد المرحلة السادسة والأخيرة، بمثابة سباق مستقل، كونها امتدت لمسافة 27 كلم، مشيراً إلى أن الفوز بالمركز الثاني يعد إنجازاً، في ظل التحديات الكبيرة، منها صعوبة الأرضية بسبب الوحل والطين والحجارة الصغيرة، مما جعلهم يبذلون قصارى جهودهم للمحافظة على الخيول.