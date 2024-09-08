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الرياضة

دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا

دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
8 سبتمبر 2024 19:11

  
بروكسل (د ب أ)

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يتطلع البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحسين نتائج منتخب بلاده أمام فرنسا، عندما يلتقي المنتخبان في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، الاثنين.
وخسر المنتخب البلجيكي أمام فرنسا في آخر ثلاث مباريات بهدف وحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018، ونصف نهائي دوري أمم أوروبا 2021، ودور ال16 في بطولة «يورو 2024».
وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: بالطبع ليس جيداً أن نخسر المباريات الأخيرة أمام فرنسا في البطولات الكبرى.
وأضاف: لقد كانت مباريات متقاربة للغاية، ولم يتفوق منتخب فرنسا بفارق كبير، وسيكون من الرائع أن نحقق الفوز في مباراة الغد.
وأتم النجم البلجيكي تصريحاته في هذا الشأن: سنلعب ضد أفضل مجموعة من لاعبي فرنسا، ونسعى لإثبات أننا قادرون على تحقيق شيء ما.
ولم يواجه منتخب بلجيكا مثل هذه المشاكل في مباراته الأولى بدوري الأمم، حيث سجل كيفن دي بروين هدفين في الفوز على إسرائيل بنتيجة 3-1.

دوري الأمم الأوروبية
بلجيكا
فرنسا
دي بروين
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