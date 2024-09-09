6 أبطال في ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حجز 5 من الأبطال السابقين لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مقاعدهم في ربع النهائي، لينضموا إلى الوحدة «حامل اللقب»، والوصل بطل الموسم الماضي للدوري، في مواجهات منتظرة، ضمن دور الثمانية».

وغابت المفاجآت عن الدور الأول، والتي اختتمت مبارياته مساء أمس الأول، بنهاية جولة الإياب، بعدما ضمن 5 أبطال سابقين التأهل إلى ربع النهائي، إلى جانب الوحدة «السادس» والمتأهل مسبقاً، بوصفه حاملاً للقب، ومثل خروج عجمان بطل موسم 2012- 2013، الاستثناء الوحيد، بعدما وضعته قرعة الدور الأول أمام شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالقب.

ويشهد ربع النهائي الذي يضم 6 أبطال سابقين، باستثناء الوصل وبني ياس الباحثين عن التتويج الأول، «مواجهات نارية»، تتصدرها قمة العين والجزيرة، و«الديربي القديم» بين شباب الأهلي والنصر، فيما يدشن الوحدة حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي بلقاء الشارقة، ويستهل الوصل حامل لقب الدوري مشواره بلقاء بني ياس.

وأقيمت 12 مباراة في الدور الأول «بنظام الذهاب والإياب»، حيث تأهل بني ياس على حساب دبا الحصن بالفوز 4-2 ذهاباً، و3-0 في الإياب، والنصر أمام العروبة، بعد التعادل 0-0 في الذهاب، والفوز 2-1 في الإياب، والشارقة أمام خورفكان 1-0 و2-1، والجزيرة على حساب البطائح 3-1 ذهاباً، و1-2 إياباً، والعين أمام كلباء 3-2 و3-1، وشباب الأهلي على حساب عجمان 2-0، و1-1.

وشهد الدور الأول، تسجيل 36 هدفاً، بمعدّل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وحصد بني ياس الحصيلة الأعلى تهديفاً بـ7 أهداف، فيما تقاسمت 3 فرق الحصيلة الأقل بهدف لكل منها، وهي عجمان، خورفكان والعروبة.

وتصدر 7 لاعبين قائمة الهدافين برصيد هدفين بنهاية الدور الأول، وشملت قائمة «أصحاب الثنائية» كايو لوكاس «الشارقة»، سيكو بابا «العين»، سردار أزمون «شباب الأهلي»، يوسف نياكيتيه ولازار ماركوفيتش «بني ياس»، رامون ميراز «الجزيرة»، وأناتول بيرترند «البطائح» الذي انتهى مشوار فريقه بنهاية الدور الأول.

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