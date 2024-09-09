الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 أبطال في ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

6 أبطال في ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
9 سبتمبر 2024 09:54

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)


حجز 5 من الأبطال السابقين لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مقاعدهم في ربع النهائي، لينضموا إلى الوحدة «حامل اللقب»، والوصل بطل الموسم الماضي للدوري، في مواجهات منتظرة، ضمن دور الثمانية».
وغابت المفاجآت عن الدور الأول، والتي اختتمت مبارياته مساء أمس الأول، بنهاية جولة الإياب، بعدما ضمن 5 أبطال سابقين التأهل إلى ربع النهائي، إلى جانب الوحدة «السادس» والمتأهل مسبقاً، بوصفه حاملاً للقب، ومثل خروج عجمان بطل موسم 2012- 2013، الاستثناء الوحيد، بعدما وضعته قرعة الدور الأول أمام شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالقب.
ويشهد ربع النهائي الذي يضم 6 أبطال سابقين، باستثناء الوصل وبني ياس الباحثين عن التتويج الأول، «مواجهات نارية»، تتصدرها قمة العين والجزيرة، و«الديربي القديم» بين شباب الأهلي والنصر، فيما يدشن الوحدة حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي بلقاء الشارقة، ويستهل الوصل حامل لقب الدوري مشواره بلقاء بني ياس.
وأقيمت 12 مباراة في الدور الأول «بنظام الذهاب والإياب»، حيث تأهل بني ياس على حساب دبا الحصن بالفوز 4-2 ذهاباً، و3-0 في الإياب، والنصر أمام العروبة، بعد التعادل 0-0 في الذهاب، والفوز 2-1 في الإياب، والشارقة أمام خورفكان 1-0 و2-1، والجزيرة على حساب البطائح 3-1 ذهاباً، و1-2 إياباً، والعين أمام كلباء 3-2 و3-1، وشباب الأهلي على حساب عجمان 2-0، و1-1.
وشهد الدور الأول، تسجيل 36 هدفاً، بمعدّل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وحصد بني ياس الحصيلة الأعلى تهديفاً بـ7 أهداف، فيما تقاسمت 3 فرق الحصيلة الأقل بهدف لكل منها، وهي عجمان، خورفكان والعروبة.
وتصدر 7 لاعبين قائمة الهدافين برصيد هدفين بنهاية الدور الأول، وشملت قائمة «أصحاب الثنائية» كايو لوكاس «الشارقة»، سيكو بابا «العين»، سردار أزمون «شباب الأهلي»، يوسف نياكيتيه ولازار ماركوفيتش «بني ياس»، رامون ميراز «الجزيرة»، وأناتول بيرترند «البطائح» الذي انتهى مشوار فريقه بنهاية الدور الأول.

أخبار ذات صلة
«آرت تاور».. أول مبنى يتزين بلوحات فنية بالشارقة
مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة ينظم ندوة «اختبار الكفاءة العربيّة»

أرقام

مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
الوصل
العين
الجزيرة
بني ياس
شباب الأهلي
الشارقة
النصر
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©