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اتفاقيات استراتيجية

اتفاقيات استراتيجية
10 سبتمبر 2024 00:15

الإمارات والهند تعلنان إبرام اتفاقيات استراتيجية خلال المباحثات التي أجراها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، في نيودلهي، بما يعزز مستويات التعاون الاقتصادي الشامل بين الدولتين الصديقتين، ويرتقي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، ويخدم تحقيق أوجه التنمية المستدامة، خاصة في ظل التقدم والازدهار الذي يشهده البلدان.
زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان التي تضمنت أيضاً لقاء مع دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، أكدت حرص الجانبين على تحقيق مزيد من التطور والتوسع في مسار العلاقات التاريخية، في ظل الفرص العديدة لتنميتها والنهوض بها خلال الفترة المقبلة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والتعاون والاستقرار، وتكثيف العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.
العلاقات الإماراتية الهندية تتسم بالتطور والحيوية، خاصة في المجالات التنموية، إلى جانب الإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والعمل المناخي والتنمية المستدامة، وغيرها، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تحقيق أهداف الشراكة التي تعود بالخير والتنمية والمصلحة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.

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