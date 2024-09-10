دياز يطلق «الأفراح» في المغرب

الرباط (أ ف ب)



قاد إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد الإسباني، منتخب المغرب إلى فوز صعب على نظيره ليسوتو 1-0، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المعتمدة أرضاً للمباريات البيتية للمنتخب الجنوبي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا الخامسة والثلاثين التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

خطف دياز الهدف الوحيد في الوقت القاتل (93)، ليرفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أمام أفريقيا الوسطى (3 نقاط) التي تلتقي الثلاثاء مع مضيفتها الجابون (من دون نقاط)، وليسوتو رابعة بلا رصيد أيضاً.

ويعد المنتخب المغربي ضامناً للتأهل مضيفاً، وبالتالي سيكون الصراع في هذه المجموعة على البطاقة الثانية.

وأجرى المدرب المغربي وليد الركراكي تعديلات عديدة على تشكيلته التي لعبت ضد الجابون، حيث اعتمد مبدأ «المداورة» بين اللاعبين فضلاً عن منح الفرصة للشبان ولا سيما مدافع بايرن ميونيخ الألماني اليافع آدم أزنو ولاعب وسط لوهافر الفرنسي أسامة تيرغالين اللذين خاضا باكورة مبارياتهما الدولية.

وأراح الركراكي كل من دياز وجناح الأهلي السعودي حكيم زياش، ولاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط، وحارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو، كما حمل ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي شارة القيادة للمرة الأولى.

وتكتل المنتخب «المضيف» في منطقته لمنع المغاربة من الوصول إلى شباكه، برغم فرص عدة لاحت أمام «أسود الأطلس» عبر أزنو الذي اخترق وسدد كرة قوية أبعدها دفاع ليسوتو (14)، ومرت رأسية أيوب الكعبي فوق مرمى ليسوتو (38)، كما تصدى الحارس سيكواني موراني لعرضية أرسلها حكيمي وأبعدها الحارس قبل أن يتابعها الكعبي (45+3).

وأعاد الركراكي الزخم إلى تشكيلته في الشوط الثاني، عندما دفع بالأساسيين الأربعة زياش والمهاجم يوسف النصيري، دياز وعبد الصمد الزلزولي.

ودافع المنتخب المضيف باستبسال عن مرماه، بالرغم من عدد الفرص الهائل لزياش ورفاقه، وأهدر النصيري فرصة مؤاتية، إذ سدد من على مقربة من المرمى بجانب القائم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، أطلق دياز العنان للجماهير المغربية، بعدما تلقى تمريرة النصيري، وقام بفاصل مهاري تخطى على إثره مدافعين، وسدد كرة قوية إلى الشباك (93).

وانتزع منتخب جزر القمر نقطة ثمينة بتعادل مع مضيفه مدغشقر 1-1 بملعب الشرفي في مدينة وجدة المغربية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدمت مدغشقر عبر كاروليس ماستينور (9)، وأدرك يوسف ماشنجاما التعادل لجزر القمر (41)، وتتصدر تونس ترتيب المجموعة بست نقاط من مباراتين، أمام جزر القمر بنقطتين، مقابل نقطة واحدة لغامبيا ومدغشقر.

وخسر المنتخب السوداني أمام مضيفه الأنجولي 1-2 في لواندا، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتقدم أصحاب الأرض من ضربة جزاء سجلها لاعب الأهلي طرابلس الليبي مابولولو (50)، وأدرك ولي الدين خضر التعادل لمنتخب «صقور الجديان» بمتابعته برأسه إلى الشباك كرة مرتدة من الحارس الأوغندي، بعد ركلة حرة سددها محمد عبد الرحمن «غربال» (55). ثم أعاد لاعب رايو فاليكانو الإسباني راندي نتيكا التقدم لأنجولا (81).

وواصلت غانا بطلة القارة أربع مرات، نتائجها المخيبة إذ تعادلت ومضيفتها النيجر 1-1 على الملعب البلدي في مدينة بركان المغربية، ضمن منافسات المجموعة عينها.

تقدم لغانا أليدو سيدو (44)، وأدرك عمر ساكو التعادل للنيجر (81).

واستعادت السنغال بطلة 2021 توازنها بصعوبة محققة فوزها الأول وجاء على مضيفتها بوروندي 1-0 في عاصمة ملاوي ليلونجوي ضمن المجموعة الثانية عشرة، سجل مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي إسماعيلا سار هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء (71).

وضمن المجموعة الخامسة، انتزعت توجو تعادلاً مثيراً من مضيفتها غينيا الاستوائية 2-2 في مالابو، سجل للمضيفة لويس نلافو (17) ويانيك بويلا (75)، ولتوجو روجيه أهولو (45) ولابا كودجو (95).

وتغلبت أوغندا على ضيفتها الكونغو 2-0 في كمبالا ضمن المجموعة الحادية عشرة، سجل كل من عزيز عبده كايوندو (21) وجود سيموجابي (85)، ورفعت أوغندا رصيدها إلى أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن الكونغو الثانية.

وخطت الكونغو الديمقراطية خطوة كبيرة نحو النهائيات، بعدما أسقطت مضيفتها أثيوبيا 2-0 في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن المجموعة الثامنة، سجل الهدف الأول تيو بونجوندا (62) وعزز فيستون ماييلي النتيجة (76)، وتصدرت الكونغو الديمقراطية بست نقاط بفارق 5 نقاط أمام كل من تنزانيا وأثيوبيا، ثم وغينيا رابعة بلا رصيد.