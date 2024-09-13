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إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض

حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
13 سبتمبر 2024 18:39

رُصد حيوان جديد من وحيد القرن الجاوي الصغير في متنزه وطني في إندونيسيا، مما يعزز الآمال في الحفاظ على أحد أكثر أنواع الثدييات المهددة بالانقراض في العالم.
وأعلن أردي أندونو مدير "متنزه أوجونغ كولون الوطني"، اليوم الجمعة، أنّ وحيد القرن، الذي رُصد، هو أنثى صغيرة عمرها بين ثلاثة وخمسة أشهر.
وقال "هذه أنباء إيجابية لأن وحيد القرن الجاوي مستمرّ".
وأشار المسؤول عن الحديقة إلى أنّ "إيريس" هو ثالث وحيد قرن يُرصد هذا العام، بفضل أكثر من مئة كاميرا رُكّبت خلال فبراير الماضي في هذه الحديقة الوطنية الواقعة في جزيرة جاوة غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لكنّ الاكتشاف لم تعلنه وزارة البيئة الإندونيسية حتى الخميس.
وثمة 82 وحيد قرن جاوي راهنا بعدما شهدت أعدادها لسنوات انخفاضا، بحسب السلطات الإندونيسية.
تُعدّ هذه المحمية، التي تبلغ مساحتها 120 ألف هكتار من الغابات الاستوائية والممرات المائية العذبة، المكان الوحيد في العالم الذي لا تزال فيه هذه الأنواع موجودة في البرية.
كانت أعدادها في السابق بالآلاف في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، لكن هذه الأنواع تضررت كثيرا بسبب الصيد الجائر والتعدي البشري على موائلها.
وفي يونيو الفائت، فكّكت الشرطة شبكة من الصيادين غير القانونيين المشتبه في قيامهم بقتل 26 وحيد قرن جاوي منذ العام 2018.

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المصدر: آ ف ب
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