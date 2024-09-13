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بيئة سيبرانية آمنة

بيئة سيبرانية آمنة
14 سبتمبر 2024 00:01

الإمارات تحظى بالفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني، في إنجاز جديد يؤكد تميز البنية التقنية التحتية للدولة، ونجاحها في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوق بها، من خلال توفير منظومة تكنولوجيا وطنية متطورة، وتبني الكفاءات، واحترافية العمل في التعامل مع أيّ مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية، إلى جانب تبني خطط ورؤية مستقبلية ترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا. 
الإمارات «النموذج الرائد» عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، قانونياً وتنظيمياً وفنياً، وفي مجال التعاون وبناء القدرات؛ حيث استطاعت إيجاد بيئة سيبرانية آمنة وصلبة من خلال تعزيز ونشر الوعي الأمني الإلكتروني، ومكنت الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة، ضمن مسيرتها في مجال التحول الرقمي وتوظيفه في خدمة أوجه التنمية المختلفة.
إنجاز يعبر عن مستوى التعاون والتشاركية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة في الدولة، العام والخاص والأفراد، لتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع، ورد أيّ تهديدات أو مخاطر أو جرائم مرتبطة بتقنية المعلومات، كما يتوج هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة ببناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في مواجهة التحديات، وخدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة.

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الأمن السيبراني
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التحول الرقمي
التهديدات السيبرانية
البنية التحتية الرقمية
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