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الرياضة

الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة

الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
14 سبتمبر 2024 10:27

 
أبوظبي (وام)

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تستعد الإمارات للمشاركة، في بطولة العالم لقفز الحواجز للخيول الصغيرة لفئات 5، و6، و7 سنوات، التي تقام بمدينة لاناكن البلجيكية، من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
وتشهد البطولة، مشاركة 3 فرسان، هم عمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد المهيري من إسطبلات الشراع، والفارس محمد العويس من إسطبلات الصافنات.
وأكد حميد المهيري أن دعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، ومالكة ومؤسسة إسطبلات الشراع، كان السبب الرئيس في تعزيز القدرات التنافسية لفرسان الإمارات، ما مهد الطريق لهم للوصول إلى أقوى البطولات الدولية والعالمية وحصد الألقاب.
وأشار المهيري إلى وصوله إلى درجة الاستعداد القصوى، للمشاركة في البطولة بخيول من توليد إسطبلات الشراع، بعد الإعداد المكثف في معسكر لندن.

الإمارات
قفز الحواجز
بلجيكا
لندن
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