مباراة لايبزج ويونيون برلين من دون مدربين!



برلين (د ب أ)



يغيب ماركو روزه، المدير الفني للايبزج، وبو سفينسون، مدرب يونيون برلين، عن لقاء الفريقين اليوم «السبت» بالدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

ويغيب روزه بسبب الإيقاف بعدما تلقى بطاقة حمراء في المباراة التي فاز بها على باير ليفركوزن 3-2 يوم 31 أغسطس الماضي، بينما يتعافى سفينسون من العدوى.

وبالفعل حلَّ المدرب المساعد باباك كيهانفار بدلاً من سفينسون، في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء الماضي.

كما سيتولى كيهانفار قيادة الفريق أمام لايبزج، ولعب روزه وسفينسون سوياً في ماينز خلال مسيرتهما كلاعبين.