الدولة الفلسطينية

منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في غزة، سعت الإمارات في جهود دبلوماسية وسياسية مع مختلف الأطراف المعنية؛ لوقف إطلاق النار، وحرصت على أنّ إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال مسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، وفق الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، ويسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع المأساوي الحالي في قطاع غزة.

هذا النهج أكده مجدداً سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بقول سموه: «إن الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية»، الأمر الذي يعكس موقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم الأشقاء، ويؤكد قناعة الدولة أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

التزام الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني تاريخي وراسخ، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، لم تدخر الدولة يوماً جهداً في مدّ يد العون للأشقاء، وتقديم المبادرات لإغاثتهم، براً وبحراً وجواً، وتواصل حالياً القيام بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.