سان جيرمان.. «قمة الريمونتادا»!

باريس (أ ف ب)



عوّض باريس سان جيرمان «حامل اللقب» تأخره بهدف ليهزم ضيفه بريست 3-1، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعدما منح رومان دل كاستيو التقدم لبريست مفاجأة الموسم الماضي والمشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة (29 من ركلة جزاء)، ردّ فريق العاصمة بقوة عن طريق عثمان ديمبلي (42 و74) والإسباني فابيان رويس (73).

وحافظ سان جيرمان على سجله النظيف، بأربعة انتصارات من أربع مباريات ليتبوأ الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن كل من مرسيليا وموناكو الفائزين أيضاً ضمن هذه المرحلة، ويتشاركان المركزين الثاني والثالث بعشر نقاط.

وواصل مرسيليا، المنقوص في آخر ربع ساعة، بدايته القوية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي وتخطى ضيفه نيس بثنائية.

وعزّز مرسيليا رصيده الى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل بالتساوي مع موناكو الفائز أيضاً على أوكسير 3-0.

في المقابل، تلقى نيس هزيمته الثانية مقابل فوز وخسارة، ليتراجع الى المركز التاسع بأربع نقاط.

وسجّل هدفي فريق مرسيليا كل من نيل موباي (40) والبرازيلي لويس هنريكي 53).

وأكمل مرسيليا اللقاء منذ الدقيقة 75 منقوصاً، بعد طرد المدافع الكندي ديريك كورنيليوس لنيله بطاقتين صفراوين.

ولم يستطع النجم الإنجليزي مايسون جرينوود تعزيز غلّته المذهلة، بعد أن سجّل خمسة أهداف في المباريات الثلاث الأولى.

وقال دي تزيربي «لقد بدأنا المباراة بشكل مثالي تقريباً، لم أكن سعيداً بالطريقة التي لعبنا بها، لكن كرة القدم لا تتعلق بالجودة فقط، بل تتعلق أيضا بالشخصية والانسجام، وبهذا الخصوص كنا ممتازين».

وتابع عن الأجواء الصاخبة حيث تابع اللقاء على ملعب فيلودروم 65 ألف مشجّع «في مثل هذه المدن العاطفية، تحتاج إلى رابط قوي بين المشجعين واللاعبين، وإلا فلن تتمكن من فعل أي شيء».

ويأمل مرسيليا هذا الموسم في تعويض مأساة ما حصل معه في دوري 2023-2024، عندما حلّ في المركز الثامن وفشل في التأهل الى أي من المسابقات القارية.

ومن ناحية أخرى، اكتسح موناكو مضيفه أوكسير بثلاثية تناوب على تسجيلها الألماني تيلو كيهرر (8)، والبرازيلي فاندرسون (25)، والسويسري دينيس زكريا.

وحافظ موناكو على سجله النظيف بثلاثة انتصارات وتعادل، في أفضل تحضير له قبل مواجهته الصعبة أمام برشلونة الإسباني الخميس، ضمن دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة.

من جهته، يحتل أوكسير المركز الرابع عشر بثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.