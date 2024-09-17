حمد الشرقي.. حكمة ورؤية

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، 50 عاماً من الحكمة في القيادة، وصواب الرؤية في ترسيخ عوامل النهضة، والعزم في بناء اقتصاد منافس وتنمية مستدامة، والعمل الدؤوب والمتواصل لتحويل إمارة الفجيرة إلى مركز اقتصادي استراتيجي، إلى جانب ما أضحت تتميز به من تقدم في التعليم والرعاية الصحية والثقافة والسياحة، ومختلف المجالات.

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، رافق المؤسسين في بناء الدولة، وأسهم بتعزيز مسيرة الوطن في التقدم والبناء، وترسيخ نهج الاتحاد، وتعظيم أوجه التكاتف والتعاضد والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، وتوثيق روابطنا، ودعم مسيرتنا الوطنية الاستثنائية والمتفردة التي انطلقت من مبادئ وقيم فضلى أرساها المؤسسون، وحملت أمانة الآباء والأجداد، وجسَّدت رؤية الأجيال الجديدة وطموحاتها نحو المستقبل.

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حقق الإنجازات، وعزز المكتسبات، عبر رؤية تنموية امتدت خمسين عاماً، كان دوماً أساسها ومنطلقها وهدفها الإنسان، وتأمين أفضل مستوى معيشي للمواطنين.. رؤية تستند إلى تحقيق طموحات أبناء الوطن، وتستثمر كفاءتهم، وتوظف إمكاناتهم على أفضل وجه، وتنمي قدراتهم ومواهبهم، لتبقى الفجيرة عنوان الانفتاح الحضاري والثقافي والتطور الاقتصادي والتواصل الإنساني.