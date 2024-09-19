الأهلي والترجي.. «المهمة السهلة»



القاهرة (د ب أ)



تنطلق مواجهات الإياب بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتفتتح مباريات الإياب الجمعة، حينما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع دوان من بوركينا فاسو، فيما تقام 10 مباريات يوم السبت، حيث يلتقي مازيمبي الكونغولي مع ريد أروز الزامبي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي مع مانيما أونيون الكونغولي، والأهلي المصري مع جورماهيا الكيني ، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مع جوانينج جالاكسي البوتسواني، وصن داونز الجنوب أفريقي مع أمبابان سوالوز من إسواتيني، ويانج أفريكانز التنزاني مع إثيوبيا نجد بنك الإثيوبي، والترجي التونسي مع ديكيداها الصومالي، وبيراميدز المصري مع الجيش الرواندي، والرجاء المغربي مع سامارتكس الغاني، ومولودية الجزائر مع الاتحاد المنستيري التونسي.

فيما ستقام الأحد 5 مباريات، حيث يلتقي ساجرادا الأنجولي مع أينوجو رينجرز النيجيري، وميلو الغيني مع استاد ابيدجان الإيفواري، وأسكو كارا التوجولي مع دجوليبا المالي، والجيش الملكي المغربي مع المريخ السوداني، والهلال السوداني وسان بيدرو الإيفواري.

وستكون فرق الأهلي المصري، حامل اللقب، والترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية، ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نزهة في مبارياتهم، بعدما حققوا انتصارات كبيرة في مباريات الذهاب التي أقيمت خارج ملعبهم.

وستكون مهمة الأهلي المصري حامل اللقب والبطل التاريخي لتلك المسابقة سهلة، حينما يستضيف جورماهيا الكيني حيث فاز في مواجهة الذهاب بالعاصمة نيروبي بثلاثة أهداف، وحصل الأهلي المصري على موافقة الاتحاد الأفريقي بإقامة حفل عقب مباراة الإياب التي ستقام باستاد القاهرة لتسلمه درع الدوري المصري الذي حصد نسخته الأخيرة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري علي إصدار تعليمات بالحظر الإعلامي وغلق التدريبات خلال تلك الفترة لزيادة التركيز لدي لاعبيه، خاصة أن مواجهة جورماهيا ستكون بروفة قوية قبل مواجهة الزمالك 27 سبتمبر بالعاصمة السعودية الرياض على لقب السوبر الأفريقي.

وقال كولر للاعبيه في محاضرة معهم قبل عودتهم للتدريبات، إن كرة القدم خادعة، ويجب أن يلعبوا أمام جورماهيا للفوز، بعيداً عن نتيجة الذهاب.

وسيكون الترجي الرياضي وصيف النسخة الأخيرة لدوري الأبطال أيضاً في نزهة بعد أن حقق الفوز على مضيفه ديكيداها في مباراة الذهاب 4-1.

واستعاد الترجي الكثير من قوته بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يهدف الفريق للعودة للتويج بالألقاب القارية.

وسيكون مازيمبي وصن داونز في مهمة سهلة أيضاً، بعد أن فاز بطل جنوب أفريقيا علي مضيفه امبابان سوالوز في مباراة الذهاب برباعية خارج أرضه، ونجح مازيمبي في الفوز بهدفين خارج ملعبه علي ريد أروزس.

فيما يحتاج بيراميدز المصري إلى الفوز أو التعادل السلبي، حينما يواجه الجيش الرواندي، من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد أن تعادل في مواجهة الذهاب التي أقيمت برواندا 1-1 .

فيما تشهد جولة إياب دور الـ32 «ديربيات» عربية تتسم بالإثارة والقوة أولها، حين يستضيف اتحاد الجزائر جاره المنستيري، بعد أن فاز الأخير في الذهاب بهدف، وبالتالي فإن النتيجة معلقة، وكل فريق لديه نفس الحظوظ.

كما تشهد الجولة «ديربي» آخر، حيث يستضيف الجيش الملكي نظيره المريخ السوداني، بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب 2-2، وبالتالي فإن الفريق المغربي يحتاج للفوز أو التعادل السلبي أو 1-1، ليضمن حجز مقعد في دور المجموعات، بينما يسعى المريخ للدفاع عن حلم التواجد في دور المجموعات.

وسيكون الرجاء المغربي والهلال السوداني بحاجه للفوز أو التعادل السلبي أو الإيجابي 1-1 للتأهل لدور المجموعات، بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت خارج ملعبيهما 2-2 مع سمارتكس وسان بيدرو علي الترتيب.