ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في مالي

خلّف الهجوم الإرهابي في العاصمة المالية باماكو الذي استهدف معسكرا لتدريب الشرطة العسكرية ومطارا عسكريا، أكثر من 70 قتيلا و200 جريح، وفق ما أفادت مصادر أمنية اليوم الخميس.

وأفاد مصدر أمني، طالبا عدم كشف اسمه، بأن 77 شخصا قتلوا وأصيب 255 آخرون في الهجمات التي وقعت الثلاثاء في باماكو.

وقدرت وثيقة رسمية سرية عدد القتلى بحوالى 100 ذاكرة أسماء 81 ضحية.

وذكرت صحيفة "لوسوار" اليومية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن جنازات نحو 50 طالبا من الشرطة العسكرية ستتم في اليوم نفسه.

لم تعلن السلطات العسكرية في مالي، حتى الآن، الحصيلة النهائية لضحايا الهجمات التي تبنتها جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويقول خبراء إن هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث عادة ما تكون العاصمة المالية بمنأى عن هذا النوع من الهجمات.

واعترفت هيئة الأركان العامة، في وقت متأخر الثلاثاء، بـ"سقوط بعض القتلى"، ولا سيما أفراد من مركز الشرطة العسكرية.

وقع الهجوم غداة احتفال مالي والنيجر وبوركينا فاسو بمرور عام على إنشائها "تحالف دول الساحل".

وأعلنت الدول الثلاث في يناير الماضي قطع علاقاتها مع التكتل الإقليمي "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إكواس).