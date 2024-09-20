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سيؤول وواشنطن تعقدان محادثات دفاعية

سيؤول وواشنطن تعقدان محادثات دفاعية
20 سبتمبر 2024 09:16

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات دفاعية الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تجرى الدورة الـ25 من الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة في سيؤول يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مجموعة من قضايا التحالف الأمني قبل الاجتماع السنوي للتشاور الأمني، الذي يعقد سنوياً في فصل الخريف.

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وأفاد بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن نائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي تشو تشانج-راي ونائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون شرق آسيا أنكا لي سيترأسا المحادثات.

وسيغطي الاجتماع الذي يستمر يومين، والذي ينظر إليه كجزء من التحضيرات للاجتماع السنوي للتشاور الأمني، قضايا الدفاع الرئيسية، مثل تعزيز جهود الردع الموسع. 

المصدر: وكالات
سول
واشنطن
كوريا الجنوبية
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