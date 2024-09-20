«معرض التصميم العالمي المعاصر» حدث رئيس في «دبي للتصميم»

دبي (الاتحاد)

كشف معرض «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، والذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، عن موعد انعقاده هذا العام، والذي سيكون في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر مقابل الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم.

ويعد «داون تاون ديزاين» الملتقى السنوي الأبرز للمجتمع الإبداعي والحدث الرئيس خلال أسبوع دبي للتصميم. كما يعد هذا المعرض المحور الأساسي للتصميم في المنطقة، حيث يجمع بين الأسماء الراسخة والناشئة من المشهد العالمي للتصميم.

يعرض المعرض أحدث المجموعات والحلول المبتكرة من علامات تجارية ومصنعين من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المواهب الصاعدة في المنطقة.

ستشهد النسخة الافتتاحية من معرض «إيديشنز» لهذا العام، والذي يُعد أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في المنطقة، انطلاق فعالياته في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر بالتزامن مع معرض «داون تاون ديزاين». وسيضم المعرض أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية، حيث سيعرض مجموعة متنوعة من التصميمات المعاصرة، والتصوير الفوتوغرافي، والمطبوعات، والسيراميك، والأعمال الفنية الورقية. وسيفتح هذا الحدث آفاقاً واسعة لعشاق الفن ومحبي اقتناء الأعمال الفنية الفريدة.

ستُدعم صالات المعرض وأعماله الفنية التركيبية ببرنامج حيوي من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة وفعاليات تُعزز شبكات العلاقات. كما سيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحادثات والخطابات الرئيسة والدورات التدريبية في «ذا فوروم».

وقالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض «داون تاون ديزاين»: «نحن متحمسون للكشف عن برنامجنا لنسخة عام 2024 من معرض «داون تاون ديزاين». إذ يقدم المعرض عرضاً عالمياً لرؤى حديثة في التصميم، مما يضفي الحياة إلى المشهد الإبداعي، من خلال مجموعة متميزة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الراقية، كما يتضمن البرنامج مجموعة متطورة وجذابة من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة، إلى جانب المحادثات والمناقشات الجماعية المثيرة. لقد تم تحسين تطور مشهد الفن والتصميم في دبي من خلال دعم معرض «داون تاون ديزاين»، ويظل المعرض في قلب المشهد الفني للتصميم في الشرق الأوسط. وبما أن العلاقات هي جوهر كل ما نقوم به، يحقق معرض «داون تاون ديزاين» باستمرار بيئة حيوية، حيث يلتقي التصميم بالفرص، مما يمهد الدرب لبناء حوارات أساسية، ويعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم».