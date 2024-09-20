السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«معرض التصميم العالمي المعاصر» حدث رئيس في «دبي للتصميم»

«معرض التصميم العالمي المعاصر» حدث رئيس في «دبي للتصميم»
20 سبتمبر 2024 17:13

دبي (الاتحاد)
كشف معرض «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، والذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، عن موعد انعقاده هذا العام، والذي سيكون في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر مقابل الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم.
ويعد «داون تاون ديزاين» الملتقى السنوي الأبرز للمجتمع الإبداعي والحدث الرئيس خلال أسبوع دبي للتصميم. كما يعد هذا المعرض المحور الأساسي للتصميم في المنطقة، حيث يجمع بين الأسماء الراسخة والناشئة من المشهد العالمي للتصميم.
يعرض المعرض أحدث المجموعات والحلول المبتكرة من علامات تجارية ومصنعين من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المواهب الصاعدة في المنطقة.
ستشهد النسخة الافتتاحية من معرض «إيديشنز» لهذا العام، والذي يُعد أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في المنطقة، انطلاق فعالياته في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر بالتزامن مع معرض «داون تاون ديزاين». وسيضم المعرض أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية، حيث سيعرض مجموعة متنوعة من التصميمات المعاصرة، والتصوير الفوتوغرافي، والمطبوعات، والسيراميك، والأعمال الفنية الورقية. وسيفتح هذا الحدث آفاقاً واسعة لعشاق الفن ومحبي اقتناء الأعمال الفنية الفريدة.

أخبار ذات صلة
«دبي للثقافة» تنظم «صندوق القراءة 9» أكتوبر المقبل
شراكة بين «دبي للثقافة» وشرطة دبي وجمارك دبي لحماية آثار الإمارة

ستُدعم صالات المعرض وأعماله الفنية التركيبية ببرنامج حيوي من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة وفعاليات تُعزز شبكات العلاقات. كما سيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحادثات والخطابات الرئيسة والدورات التدريبية في «ذا فوروم».
وقالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض «داون تاون ديزاين»: «نحن متحمسون للكشف عن برنامجنا لنسخة عام 2024 من معرض «داون تاون ديزاين». إذ يقدم المعرض عرضاً عالمياً لرؤى حديثة في التصميم، مما يضفي الحياة إلى المشهد الإبداعي، من خلال مجموعة متميزة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الراقية، كما يتضمن البرنامج مجموعة متطورة وجذابة من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة، إلى جانب المحادثات والمناقشات الجماعية المثيرة. لقد تم تحسين تطور مشهد الفن والتصميم في دبي من خلال دعم معرض «داون تاون ديزاين»، ويظل المعرض في قلب المشهد الفني للتصميم في الشرق الأوسط. وبما أن العلاقات هي جوهر كل ما نقوم به، يحقق معرض «داون تاون ديزاين» باستمرار بيئة حيوية، حيث يلتقي التصميم بالفرص، مما يمهد الدرب لبناء حوارات أساسية، ويعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم». 

معرض التصميم العالمي المعاصر
حي دبي للتصميم
دبي للثقافة
هيئة دبي للثقافة والفنون
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©