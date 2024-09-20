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الرياضة

جوارديولا يحث اللاعبين على «قيادة التغيير»

جوارديولا يحث اللاعبين على «قيادة التغيير»
20 سبتمبر 2024 21:13

 
لندن (أ ف ب)

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حث المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا اللاعبين على قيادة المعركة من أجل التغيير، في مواجهة مخاطر التي تشكلها زيادة المباريات على الروزنامة الموسمية.
ويأتي تصريح مدرب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد أيام من تحذير نجم وسطه ومواطنه رودري من أن اللاعبين قد يضربون عن اللعب، في محاولة لوقف الارتفاع الكبير في عدد المباريات خلال الموسم المزدحم أصلاً.
وفي ظل تغيير نظام مسابقة دوري الأبطال واعتماد مجموعة واحدة من 36 فريقاً، وما ترتب عن ذلك من إضافة مباراتين أخريين إلى برنامج كل فريق (8 عوضاً عن 6 في الدور الأول)، ومع التوجه لإقامة كأس العالم للأندية بحلتها الموسعة أيضاً الصيف المقبل، يجد السيتي نفسه أمام احتمال خوض 76 مباراة خلال الموسم (حداً أقصى).
وهناك أيضاً المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، ما يزيد الضغط على اللاعبين ويرفع مخاطر التعرض للإصابات.
وقالت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) إن الحد الأقصى من المباريات خلال الموسم بالنسبة لأي لاعب يجب أن يكون بين 50 و60 مباراة، استناداً إلى أعمارهم.
وانضم الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر إلى الخلاف، عندما قال إن سلطات اللعبة لم تمنح اللاعبين صوتاً للتعبير عن مخاوفهم.
وأعرب العديد من المدربين البارزين عن دعمهم للاعبين، بينهم المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ الألماني فنسان كومباني الذي دعا إلى وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يُسمح للاعب بالمشاركة فيها كل عام.
ومع احتدام الجدل، رأى جوارديولا أن اللاعبين يملكون القدرة على إحداث التغيير، لأن الرياضة لا يمكن أن تستمر من دونهم، مضيفاً «أنا متأكد من أنه إذا كان هناك شيء سيتغير، فيجب أن يأتي من اللاعبين. إنهم الوحيدون الذين بإمكانهم تغيير شيء ما، أن يكون لهم صوت».
وتابع «يمكن أن يستكمل العمل من دون مدربين، من دون مديرين رياضيين ووسائل إعلام ومالكين، لكن لا يمكن اللعب من دون لاعبين. هم الوحيدون الذين لديهم القدرة على القيام بذلك».

الدوري الإنجليزي
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